La paritaria de los bancarios pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes

El secretario General de la Seccional Paraná, Juan Carlos Navarro, aseguró que las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 13 tras no llegar a un acuerdo.



El gremio exige que el aumento iguale la inflación acumulada a septiembre. De no alcanzar un acuerdo "no se descartan medidas de fuerza".



Como estaba pactado, en horas del mediodía de este jueves se realizó en Buenos Aires la reunión paritaria entre representantes de la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias. Tras la falta de acuerdo, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 13.



Al respecto, Navarro adelantó a APF que si la semana que viene no logran una respuesta, "no se descartan medidas de fuerza", que pueden contemplar paros y asambleas en los lugares de trabajo.



"Hasta el momento no hemos tenido una respuesta concreta, ya que entre la propuesta del sector empresario y los planteos que nosotros le llevamos no llegamos a un acuerdo", dijo el secretario General.



Según indicó, desde la Asociación Bancaria exigen que "se cumpla con lo pactado en la paritaria firmada por las partes en abril. Esto es que una vez que la inflación superara el acuerdo alcanzado, el salario se tenía que ir actualizando automáticamente".



Vale recordar que la paritaria de los bancarios contemplaba a septiembre un 28 por ciento de aumento, quedando 4, 5 puntos porcentuales por debajo de la inflación que ya acumuló un 32,5 por ciento.



"Lo que pretende el sector empresario es que ese porcentaje de inflación se abone a mes vencido, y lo que hace es cargarnos a nosotros con el corrimiento de un mes en relación a la inflación", dijo Navarro.



Por último, adelantó que los empresarios también pretenden que la paritaria 2019 inicie en marzo: "Por ello solicitamos que haya una suma fija a pagarse en enero a cuenta de lo que pueda salir de esas negociaciones, teniendo en cuenta que van a pasar, al menos, tres meses hasta que haya un acuerdo", finalizó. (APF).