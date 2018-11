Sica destacó las expectativas de ampliar las exportaciones el próximo año

En el marco de la tercera reunión informativa por el proyecto del Presupuesto, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se presentó este miércoles en el Senado y destacó las expectativas de ampliar las exportaciones el próximo año.



En una extensa exposición, el funcionario repasó los "ejes de acción" de la cartera que dirige y entre ellos mencionó "la integración al mundo y la cultura exportadora". Según las estimaciones macroeconómicas de la "ley de leyes", las exportaciones tendrán un crecimiento interanual de un 20,9% en 2019.



Entre algunos de los datos que mencionó, Sica informó que en los próximos tres años el país enviará "casi 40.000 autos, especialmente camionetas, a Brasil"; avanzará con un memorándum con Chile sobre emprendedores y PyMEs; y China comprará a Argentina arándanos, a partir de un acuerdo recientemente aprobado.



Para el ministro, el país debería estar para 2025 con acuerdos de libre comercio "por más o menos el 50% del PBI mundial", ya que actualmente sólo mantiene convenios de ese tipo "con menos del 9% del PBI mundial".



"No sólo estamos pensando en vender, en aumentar nuestras fronteras y el volumen de exportación, sino comenzar a acompañar a las empresas en un proceso de internacionalización", sostuvo.



Sobre los mercados agroindustriales, detalló que "hemos abierto casi 166 mercados y tenemos 600 negociaciones en curso. Para el año que viene queremos llenar y darle más potencia a estos 166 mercados y poder trabajar durante 2019 con la apertura de 50 mercados".



Sica apuntó además los avances en los programas de financiamiento a las empresas, la simplificación y desburocratización de trámites, y la agenda de corto plazo destinada a las PyMEs para enfrentar "el impacto de la crisis" y otra de mediano plazo con "reformas mucho más estructurales".



Respecto de la "regularización y protección del trabajo", el funcionario expresó que "Argentina tiene doble desafío" en un "mercado laboral muy fragmentado" en el que hay que "adoptarnos a los nuevos cambios tecnológicos que generan una tensión".



"Hay que trabajar fuertemente en la competitividad y el fortalecimiento del mercado interno, y esto implica tenerlo mucho más fortalecido en materia de reglas de juego y transparencia", señaló en otro momento de su discurso.



Y agregó: "No sólo impulsamos una mejora en la capacidad exportadora, que mejora la competitividad y fortalece la estabilidad macro, sino también trabajamos en el fortalecimiento del mercado interno con, por ejemplo, la ley de fomento PyME que ha tenido un impacto muy beneficioso".



También presente en la reunión, el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, se refirió a los programas de empleo -destinados a jóvenes, personas con discapacidad, entre otros- y resaltó que "estamos incrementando la cantidad de ayudas directas a beneficiarios" que pasará de 1.200.000 en 2018 a 1.300.000 en 2019.



"Llevamos más de 500 acuerdos paritarios durante este año, que a su vez tienen procesos de revisión y de análisis, llegando así casi a 900 acuerdos", remarcó el exministro y consideró que "hay un escenario en los próximos meses de recomposición salarial" ya que las negociaciones se realizaron "dentro de lo que es la previsión de la inflación y se han ido adecuando las paritarias en ese sentido".



Por otra parte, Triaca destacó que en estos casi tres años de gestión "se han detectado más de 92 mil trabajadores irregulares y se han regularizado 45 mil". "Estamos reduciendo el costo laboral no salarial para fomentar la formalización: todo lo vinculado al trabajo que no repercute en el bolsillo del trabajador pero que le genera costos innecesarios al empleador", añadió.



Parlamentario.com.