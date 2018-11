"Las tasas ya van a bajar", afirmó Etchevehere

El secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, dijo que "la magia no existe, hay que decir la verdad, hay que ser consecuente, y si se comete un error hay que modificarlo, porque creemos en la construcción en conjunto y es la política que llevamos adelante", y afirmó que "las tasas ya van a bajar" y con el Presupuesto 2019 "nos va a ayudar al lograr el déficit cero".

Etchevehere participó hoy en San Martín, Provincia de Mendoza de la inauguración de la planta de fraccionamiento de Bodega Toro, en la que se invirtieron 40 millones de dólares, y en diálogo exclusivo con Télam, al ser consultado sobre si la eximición del impuesto a los espumantes prevista en la ley del Presupuesto, era un guiño al sector, afirmó: "Es una muestra de cómo prestamos atención a todo y cómo se van haciendo las cosas en la medida de lo posible".

"Somos un gobierno que está cerca, que no solamente hablamos sino que hacemos, y no mentimos, decimos la verdad, como que esto lo podemos hacer, o aquello lo vamos a poder hacer en un corto plazo, o esto otro va a tardar más tiempo, y la verdad genera confianza", afirmó.

En relación a la fuerte inversión de la planta inaugurada hoy en el este mendocino, el titular de la cartera agroindustrial afirmó:"Es un gran ejemplo a seguir el de Fecovita como tantos otros de las más variadas actividades agroindustriales que tiene la Argentina, por eso nuestro compromiso como Gobierno es seguir acompañando a través de las 30 mesas de competitividad que coordina agroindustria para ir dando condiciones para que todos estos productos puedan llegar a la mesa de los consumidores argentinos".

Etchevehere afirmó que "las tasas ya van a bajar", y en ese sentido dijo que "hubo una votación en el Congreso para lograr un Presupuesto que el año que viene nos va a ayudar a llegar al déficit cero, importantísimo para bajar la tasa de interés y para que se pueda bajar la inflación y de esa manera poder tener una economía equilibrada, que a través de la productividad podamos seguir progresando y generando empleo".

Se refirió también a la competitividad, al afirmar que "vamos a sacar todo lo que podamos seguir sacando" en materia de "logística, infraestructura, fletes, tarifas de puerto, aranceles, todas las trabas que tenían los productores para poder comercializar sus productos y que les generan presión".

En ese sentido dijo que apuntan a lograr "la competitividad estructural, que independientemente cualquier cotización del dólar, precios internacionales, o problemas climáticos, es lo que le va a dar viabilidad a las producciones del país".