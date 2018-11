Las claves para aprovechar el CyberMonday y consejos para evitar estafas

Consejos para evitar estafas

Arrancó una nueva edición de CyberMonday, el evento de ventas online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Durará tres días -hasta el miércoles- y contará con la participación de más de 500 empresas.La CACE y la Dirección Nacional Defensa del Consumidor de la Nación dieron algunas recomendaciones para maximizar la experiencia de compra de los usuarios:1). Estos descuentos especiales son la mayor novedad de esta edición. Se agruparán en distintas franjas horarias durante los tres días: por la mañana, el mediodía y la noche. Serán ofertas superadoras, que ofrecerán un diferencial al usuario.2). Para seguir el "minuto a minuto" del evento y enterarte ni bien se lancen las "MegaOfertas bombas", tenés la posibilidad de activar notificaciones. Hacé clic en la campanita violeta que figura en la parte inferior izquierda de la pantalla. Luego, pulsá "Permitir" en el mensaje que dice "CyberMonday quiere mostrar notificaciones".3). Para estar al tanto de las actualizaciones y no perderte ninguna oferta, podés seguir las cuentas oficiales en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.4). Por seguridad, se recomienda acceder a las páginas de las tiendas que participan del evento únicamente a través del sitio oficial: Cybermonday.com.ar.5). Al encontrar un producto de interés, es recomendable comprarlo en el momento porque las ofertas suelen tener stock limitado, que debe estar aclarado siempre en la publicación.6), es importante hacerlo cuanto antes para cerrar la transacción y así lograr que el envío no demore en llegar. De todas formas, todas las publicaciones deben estipular un plazo de entrega y aclararlo si se modifica por la modalidad del pago.7)Hacelo antes de finalizar la compra porque, dependiendo el producto elegido y la zona de entrega, los tiempos pueden cambiar, aunque deben estar aclarados en la publicación. Si tenés dudas, comunicate directamente con el servicio de atención al cliente de la empresa.8)para conocer todas las opciones en caso de no estar conforme con el producto. En compras online o a distancia, una vez que se recibe el producto, se tienen 10 días para cancelar la operación sin motivo ni costo. Además, los gastos de devolución corren por cuenta del vendedor.9). Es útil para conservar la información acerca de la compra así como el nombre, datos del negocio y los términos legales. Se sugiere conservar estos datos, archivar los comprobantes y facturas electrónicas que llegan desde que se efectúa la compra hasta que termina el período de garantía del producto.10)La protección de los usuarios en las compras por Internet se rige por la misma ley de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Si durante CyberMonday se presentan inconvenientes con una compra, lo recomendable es primero contactar a la tienda donde se realizó la transacción. En caso de que el problema no sea resuelto, se podrá realizar un reclamo en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor por la web oficial. Para consultas, se puede llamar al 0800-666-1518."Al hacer esto, es probable que las vulnerabilidades que se pudieron haber encontrado en versiones anteriores hayan sido identificadas y reparadas", aconseja Ignacio Conti, Regional Channel and Distribution Manager de Symantec.Antes de ingresar un número de tarjeta de crédito, o cualquier información confidencial, asegúrate de que la URL en la barra de direcciones de tu navegador se vuelva verde o comience con HTTPS y no con HTTP. "Estos son indicadores de que tu sesión es segura y de que el sitio usa cifrado para proteger tus datos personales", señala Conti, añadiendo que, "este protocolo se conoce como encriptación SSL (Secure Socket Layer) y ayuda a proteger las transacciones en línea al mantener los datos en tránsito confidenciales a través del cifrado. En otras palabras, tu información está codificada y no es visible para los piratas informáticos".Revelar tu información personal podría exponerte a riesgos de robo de identidad. Ignacio recalca que hay que asegurarse de comprender a fondo la política de privacidad de la empresa y cómo se utilizarán esos datos personales. "Saber qué tipo de información se está recopilando y qué tan relevante es para el producto que se está proporcionando. Algunos sitios web pueden darte la opción de optar por no compartir información, pero sí debe proporcionar un punto de contacto por si existen dudas de este tipo", enfatiza el ejecutivo.Durante estos días, el usuario puede recibir correos electrónicos que anuncien ofertas increíbles. Hay que tener cuidado porque estos podrían ser intentos de phishing. Este mecanismo resulta habitual para los delincuentes informáticos, quienes buscan engañar a los usuarios a través de un link corrupto en un correo electrónico, y así adquirir información sensible: nombres de usuario, claves o datos de cuentas o tarjetas de crédito. Todo cuenta."Debes estar atento a los correos electrónicos y mensajes de texto que publicitan ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas. Aunque los correos no deseados pueden parecer inofensivos, evita hacer clic en los enlaces y descargar archivos de fuentes desconocidas", comenta el especialista. Los correos electrónicos y sitios web de phishing a menudo contienen errores tipográficos o de ortografía y gramaticales. Si recibís un correo electrónico solicitando "verificar" su información confidencial, ¡no respondas!", aclara Conti.En este sentido, Sophos aclara que las estafas de "ofertas especiales" como de un producto gratis, no solo llegan por correo electrónico, sino que pueden aparecer en Instagram, Twitter, Facebook y otras redes sociales. Incluso pueden aparecer con el respaldo de un amigo de confianza, por ejemplo, si su contraseña fue pirateada o si su computadora fue infectada con malware."Un truco común de 'enganche' es utilizar la ubicación como una excusa, ya que la oferta que te interesó no está disponible en tu área. Tan pronto como te sientas incómodo con la dirección que está tomando una oferta especial o un descuento abandoná el sitio, especialmente si hay una ventana que requiere que ingreses tus datos personales antes de que quede claro lo que se te ofrecerá", aclararon.Nada de "1,2,3,4,5" ni "qwert". Para todos los casos hay que emplear contraseñas seguras y actualizarlas regularmente. El especialista recomienda no utilizar la misma contraseña para múltiples cuentas. "Esto es especialmente importante para las cuentas que contienen su información personal. Hay herramientas dedicaddas para administrar sus contraseñas de forma gratuita", señaló Conti."La ciberseguridad es para toda la vida, no solo para ocasiones especiales. Cyber Monday es un día particularmente malo para ser poco cuidadoso con la seguridad, pero los consejos que hemos dado aquí no perderán su valor cuando termine este evento. Si decidís comprar online, ya es una razón para tomarse la seguridad cibernética más en serio", aseguraron desde Sophos.Las conexiones públicas de wifi a menudo no están encriptadas ni aseguradas, lo que deja al usuario potencialmente vulnerable a un ataque del llamado "hombre en el medio" (MITM). El ejecutivo de Symantec explica que "un ataque MITM ocurre cuando un cibercriminal explota una falla de seguridad en la red Wi-Fi para acceder e interceptar tu información privada. Esencialmente, los piratas informáticos pueden detectar cualquier información que compartas entre los sitios web que visitas: detalles de las actividades de navegación, inicios de sesión de cuentas y transacciones de compra. Tu información confidencial, como contraseñas y datos financieros, son vulnerables"."Es posible que no sepas de inmediato si un delincuente obtuvo tu información financiera. No obstante, podés ser proactivo supervisando de cerca todas tus cuentas financieras y suscribiéndote para recibir alertas por mensaje de texto o correo electrónico si la institución las ofrece", finaliza Conti, recalcando que también se puede monitorear el uso indebido de tu información como los números de tarjetas de crédito."La idea es que aprovechemos de comprar descuentos de manera tranquila y segura, por lo que tomar las precauciones adecuadas es una buena opción para considerar durante los próximos días. Practiquemos el dicho: Es mejor prevenir antes que lamentar", completó.Por su parte, Sophos advierte el peligro de navegar por sitios legítimos que ofrecen ofertas especiales. A menudo aparecen ventanas emergentes con formularios web que requiere que entregues varios elementos de información personal antes de poder continuar."Los sitios solicitan diferentes cantidades de información personal que puede resultar incómoda como nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento, sexo, pasatiempos, ingresos y más. Aunque si observás detenidamente, es posible que parte de ella sea opcional para poder proceder sin revelarla", señalan."Tené en cuenta que la cantidad de datos que una compañía insiste en que llenes, en lugar de simplemente invitarte a proporcionar, te da una idea de cuán codiciosa es esa empresa. Te recomendamos omitir todos los campos de datos opcionales a menos que tengas una buena razón para divulgar la información y te sugerimos decidir de antemano cuáles serán tus límites de divulgación de datos, antes de encontrarte con una súper oferta".