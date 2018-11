El lunes comienza el Cyber Monday con ofertas de hasta el 60%

La séptima edición de, la propuesta de ofertas online donde los principales sitios web de tiendas y cadenas comerciales ofrecen rebajas en productos y servicios que este año llegarán hasta el 60%,La principal apuesta de esta nueva edición serán las, donde precisamente se encontrarán los descuentos más agresivos."Para poder acceder a estas ofertas lo mejor es suscribirse a las notificaciones del sitio", explicó Daniel Urfeig, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, entidad organizadora."El objetivo es que pueda aprovechar en esa hora lo más posible la acción con ofertas diferentes y convencerlo de que es esa la oportunidad; no se sabe si en la próxima franja encontrará ese mismo producto", indicó la cámara., $ 1.200 más que los $ 5.200 del año pasado, según Urfeig."No sólo conquistar nuevos compradores sino que los que ya lo hacen compren más por vía electrónica", señaló Urfeig e indicó que "nueve de cada 10 argentinos mayores de 18 años hicieron alguna vez una compra on line. Es decir queY, remarcó que "hoy crece la variedad de productos que se compran on line además de la frecuencia". Por eso las previsiones de la CACE apuntan a que este año se alcancen el 1,9 millón de órdenes frente al 1,6 millón del año pasado."Otro dato importante es que el ticket promedio viene creciendo por debajo de la inflación lo que significa que cada vez la gente compra objetos más baratos", destacó Urfeig y lo calificó como un avance ya que "la gente está acostumbrada a comprar un pasaje de avión por internet pero no en bienes más pequeños y de consumo más cotidianos"Además, resaltó que, como lo hicieron en las ocasiones anteriores, la actividad va a estar verificada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires."Ellos determinaron por ejemplo que", dijo.Para facilitar la búsqueda por marcas,, indicaron.Este año, el evento cuenta con 10 categorías de productos: electro y tecno; indumentaria y calzado; viajes y turismo; hogar, muebles y deco; deportes y fitness; bebés y niños; cosmética y belleza; alimentos y bebidas; automotriz y por último la categoría "varios".La iniciativa, contará en esta oportunidad con más de 500 empresas líderes adheridas a la propuesta, un 18% más que la edición anterior.Los sitios oficiales donde se puede obtener información son: el sitio Web CyberMonday: http://www.cybermonday.com.ar/; a través de Facebook:www.facebook.com/CyberMondayArgentina; vía Twitter: www.twitter.com/Cybermondayarg y por el Instgram: www.instagram.com/cybermondayarg.