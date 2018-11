Ex empleados de Cotagú descartaron la posibilidad de conformar una cooperativa

La esperanza que tenían los ex trabajadores de lade poder hacerse cargo de la empresa al parecer llegaron a su fin: según informó Germán Molina, vocero del grupo,para que los que eran empleados se hicieran cargo de la empresa quebrada.En la entrevista que los ex trabajadores mantuvieran con el Juez Civil y Comercial de Gualeguaychú, Leonardo Portela, quien tiene a su cargo la quiebra, se informó la situación que atraviesa la empresa en la actualidad: "todo marchaba bien, hasta nos informaron que teníamos que hacernos cargo de la millonaria deuda de Cotagú", que rondaría los 100 millones pesos.Molina informó que "después de la entrevista con el juez nos reunimos para decidir los pasos a seguir, y si bien la gente de Federación Agraria se acercó para darnos una mano decidimos que era imposible hacernos cargo de una deuda millonaria".Entre los acreedores de la Cooperativa que administró Cotagú hasta último momento están el Estado (AFIP y ATER), los proveedores y los empleados. "No todos íbamos a conformar la cooperativa de trabajo, y algunos compañeros, con justa razón, iban a reclamar las indemnizaciones que les corresponden", amplió"Luego de que el síndico Horacio Larrivey realizara el trabajo de arqueo en la planta, contabilizando todo lo que se encuentra en la misma,que nos encontrábamos en el lugar, sobre todo para los que tenían más de 40 años de antigüedad, es decir toda una vida dentro de la fábrica", lamentó en declaraciones aFinalmente, destacó que la maquinaria que se encuentra en la planta se encuentra en perfectas condiciones, y si alguien se hiciera cargo de la misma, solo tendría que subir la llave para dar luz y comenzar a trabajar. PeroLa Cooperativa de Tamberos de Gualeguaychú llegó a recibir más de 60.000 litros diarios de leches, los cuales se procesaban y a buena parte de ese volumen diario se le daba un valor agregado con la producción de queso -en distintas variedades-, postres y ricota.