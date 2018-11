Punto por punto: cuáles son los compromisos del Gobierno con el FMI

En el memorando de entendimiento suscripto entre Argentina y el FMI, el Gobierno planteó una serie de compromisos vinculados a la política monetaria, el tipo de cambio, la competitividad de la economía, la inflación y la balanza de pagos.Por lo pronto, el equipo que conduce el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne difundió el documento en el que se detalló los cuatro objetivos centrales del nuevo plan económico:En lo referido a la política monetaria, el Gobierno se comprometió ante el FMI a operar con un tipo de cambio "totalmente flexible". Ese sentido, Hacienda apunta a utilizar la oferta de pesos como ancla nominal por lo que el valor de la moneda "será determinada por las fuerzas del mercado" lo que supone la no intervención del Banco Central.Respecto al mercado libre de cambios, las autoridades argentinas anticiparon que "nos comprometemos a no realizar ventas de divisas a través de bancos estatales". Asimismo, el Gobierno anunció: "No tenemos intención de realizar ventas de divisas con los desembolsos del Fondo en lo que resta del año".A la hora de pronosticar sus perspectivas económicas, el Gobierno admite que la caída de la economía podría ser mayor este año y en 2019. "Esperamos que el crecimiento se contraiga entre 2 y 3 por ciento en 2018 y entre 0,5 y 2 por ciento en 2019", explicó el equipo económico en el memorando de entendimiento presentado ante el FMI.Lo cierto es que Dujovne confía en el nivel competitivo del tipo de cambio real "que impulsará las exportaciones y comprimirá las importaciones". "Nuestro déficit en cuenta corriente se reducirá en más de la mitad para terminar en 2019 entre 0,5 y 1,5 por ciento del PBI", sostuvo Hacienda en el documento.Por último, en lo que respecta a la inflación las expectativas del equipo económico de Macri están depositadas en su esquema de política monetaria desinflacionaria y la disminución de la demanda. "La inflación general debería alcanzar un punto máximo por encima de 40% para enero de 2019 y comenzar a caer rápidamente a poco más del 20% a fines de 2019", ratifica Hacienda.En lo que respecta al alza de precios para los próximos dos años las expectativas no podrían ser más positivas para el Gobierno de Macri. Según el ministerio de Hacienda, la inflación "continuará cayendo a un ritmo constante" para llegar a un solo dígito para fines de 2021.