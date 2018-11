El dólar subió 31 centavos en la semana y cerró en $ 37,85

El dólar subió 31 centavos en la semana a $ 37,85, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, tras haber registrado este viernes un leve avance de tres centavos.



El billete acompañó al Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa se dio vuelta sobre el final y ascendió cinco centavos a $ 36,84, por un complicado contexto interno, en una rueda donde se conoció que el board del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el acuerdo con la Argentina y un nuevo desembolso por u$s 5.700 millones. En la semana, cayó 31 centavos.



Con un moderado incremento en el volumen negociado, la moneda estadounidense superó por momentos la barrera de los $ 37, pero sin poder sostenerse en ese rango durante mucho tiempo. El monto operado fue de u$s 562 millones.



Los mínimos se anotaron durante el primer tramo de la jornada cuando la oferta de dólares deprimió la cotización llevándolos a los $ 36,67, trece centavos por debajo del último registro de la sesión anterior. Luego, el contagio del complicado clima externo revirtió la tendencia de debilidad, iniciando una recuperación del tipo de cambio que lo llevó a tocar máximos en los $ 37,02 en los momentos de mayor presión compradora.



La difusión de la noticia del acuerdo con el FMI diluyó la tensión en el mercado generando un recorte de la cotización que cayó sobre el cierre a niveles muy cercanos al del final previo.



Como es habitual, el Banco Central subastó Letras de Liquidez a 7 días por $ 125.042 millones, con una tasa promedio de corte de 71,76% y el retorno máximo adjudicada de 72,5%.



A nivel semanal, el mercado local se movió en medio de un incremento en la aversión al riesgo, en momentos donde los inversores mantienen su atención sobre las finanzas de Italia y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.



"En los últimos días el dólar operó con tendencia mixta alternando subas y bajas en un contexto internacional algo complejo que no contribuye para lograr una tendencia definida en el plano local", destacó el analista Gustavo Quintana y agregó que "los primeros días de la semana próxima estarán impactados por el cierre de octubre y seguramente la evolución del dólar soportará la presión que habitualmente ocurre en cada final de mes".



En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operó a un promedio del 67%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 102 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y martes.



En el ROFEX, donde se negociaron u$s 982 millones, el 53% se pactó a octubre y noviembre al cierre los precios operados fueron a $ 37,12 y $ 38,75 respectivamente y con tasas del 55,5% y 54,1% TNA contra el precio de cierre.



En el mercado informal, el blue avanzó cinco centavos a $ 37,25, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" cayó 10 centavos a $ 36,81.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el jueves u$s 193 millones hasta los u$s 48.284 millones.