Aseguran que producir arroz "es muy costoso"

Víctor Odiard, productor, contó que en noviembre dará inicio el riego, etapa en la que se necesita mucha energía eléctrica y que muchos productores entrerrianos se fueron con sus máquinas a la vecina provincia, donde los costos son otros.



A San Salvador se la conoce como la "Capital Nacional del Arroz", mote que le está quedando grande, debido a que cada vez se hace menos arroz en la provincia y la cantidad de molinos, llegó a tener 17, está disminuyendo.



En cuanto a las retenciones que implementó el gobierno nacional indicó que "ronda entre el 15 y el 16%, dado que se toma un valor de referencia que no existe en la exportación del arroz cáscara por lo que estamos teniendo una retención mayor al 10% que se dice". La energía Dijo que la "gran diferencia en los costos que debe afrontar el arrocero entrerriano, y el correntino, pasa por la energía. Detalló que ha disminuido el arroz de pozo, que es el más caro para hacer, y el que más kilos se saca por hectárea en nuestra provincia; en tanto que en la vecina provincia la historia es diferente, debido a que los productores cuentan con el apoyo del gobierno provincial, "todo lo contrario a lo que pasa en "Entre Ríos", dijo.



Asimismo, contó que "pese a que el sector se reunió con el secretario de la Producción, Álvaro Gabás, el titular de Enersa, Jorge González, no encontramos respuestas positivas. Nos dicen que se manejan por los costos de Camesa, distribuidora de energía, sin embargo en Corrientes, con la misma contratación, los arroceros pagan una cifra varias veces menor que el entrerriano". Adelantó que la oferta laboral también bajará, aunque se mantiene el área sembrada con una mayor concentración de hectáreas. Molinos Señaló que la "producción se va concentrando más, las industrias grandes producen todo el año, en tanto que las pequeñas son las que deben soportar los cimbronazos de la economía". Agregó que "pueden llegar a pasar un tiempo prolongado sin elaborar", y esta "situación impacta en San Salvador, pueblo que depende, en gran parte, de la suerte del arroz".



Agregó que lamentablemente, se ha "despedido gente en empresas grandes que ya no trabajan las 24 horas, empresas que se nutren de la producción entrerriana, correntina y santafesina, en tanto que la situación en los molinos de menor porte atraviesan situaciones límites".



Los arroceros manifestaron que mantienen una "relación ríspida con la empresa de energía de Entre Ríos Sociedad Anónima". Odiard dijo que el costo fijo mensual es muy alto en materia energética y desde la empresa del Estado provincial no "nos acercan ningún tipo de solución, para poder afrontar el costo de energía de la próxima campaña". Recordó que el mes próximo comienza el riego y que hay "productores que no saben cómo van a hacer, razón por la que el grado de incertidumbre es muy grande. Aquel que no pueda hacer frente a los costos energéticos, tampoco puede apostar al combustible. En primer lugar por el alto costo y porque no se cuenta con el volumen suficiente para alimentar los motores de todas las chacras. Antes pedíamos 10.000 litros y los depositábamos en los tanques, ahora no se consigue esa cantidad, y la financiación es muy diferente", concluyó. Un poco de historia Hasta no hace demasiado tiempo un número importante de productores se dedicaba al arroz trabajando campos de la zona que daban a cursos de agua o tajamares. Trabajaban con bombas alimentadas con gasoil que demandaban una permanente atención. Claro que en aquellos tiempos el precio del combustible estaba al alcance del bolsillo del chacarero; mientras que hoy resulta inviable.



El cultivo demandaba mucho cuidado por lo que un número importante de personas trabajaba en la explotación. En el arroyo Rincón del Gato, en proximidades del Cura, río Gualeguaychú y en otros cursos, distintas generaciones apostaron al arroz. Lamentablemente, desde hace un tiempo, se dejó de trabajar con el cultivo en la mayor parte del departamento.