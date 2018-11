Nueva suba de la energía: Industriales piden medidas para morigerar el impacto

Cargas impositivas

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) emitió este viernes, un comunicado en el que manifestó su "preocupación ante la posibilidad de un nuevo incremento en la tarifa eléctrica. De acuerdo a la información de fuentes periodísticas, por disposición de la Secretaría de Energía de la Nación, el mismo se aplicaría sobre el precio mayorista a partir del 1° de noviembre".Asimismo, se indicó que el aumento "se sumaría un incremento del Valor Agregado de Distribución (VAD) de la empresa de energía provincial, que está para su aprobación ante el Ente Provincial de la Energía de Entre Ríos (EPRE)"."Nuestra entidad reitera lo expresado en los encuentros mantenidos con el Presidente de Enersa y secretario de Energía de la Provincia, Ing. Jorge González, en sede de la UIER, en relación a que dichos incrementos tienen además un efecto arrastre sobre las cargas impositivas nacionales, provinciales y municipales, lo que redunda en un mayor impacto sobre el costo impositivo, que compone el cuadro tarifario", afirmaron desde la entidad que agrupa a los industriales entrerrianos."El aumento significará un nuevo golpe directo a todo el sector industrial, pero especialmente afectará mucho más a las pequeñas y medianas empresas que conforman la mayoría del abanico productivo de la provincia y que, en medio de una crítica coyuntura por diversos factores, con grandes esfuerzos se sustentan", resaltó la UIER."En agosto, el sector ya tuvo que asumir importantes incrementos de la energía, que impactaron en los establecimientos industriales en el orden del 50%. Vale compartir que hay empresas a las que sumando la situación general crítica que vive nuestro país, las obligó a tomar medidas duras (que en muchos casos ha significado suspensiones y también despidos) para evitar su quebranto. Tras este cimbronazo, nuevamente los sectores generadores de valor ven con preocupación la posibilidad de enfrentar una fuerte suba de costos que, desde ya se afirma, no todas estarán en condiciones de soportar", adelantaron desde la entidad."En este sentido,(componentes no energéticos), que integran la factura de energía, lo que", solicitó la Unión Industrial de Entre Ríos."Finalmente reiteramos, no es menor subrayar que el incremento de los costos energéticos se da en medio de un mercado interno recesivo, con un notable y ya muy prolongado derrumbe de ventas, con la consecuente caída de la producción, importantes pérdidas de rentabilidad, problemas en la cadena de pagos, imposibilidad de financiarse por las altas tasas de interés y dificultades aún más preocupantes para sostener los puestos de trabajo", concluye el escrito de la UIER.