Proponen cambiar la actualización de la AUH y asignaciones familiares

. Según argumenta, esto reduciría la pérdida de poder adquisitivo para los beneficiarios, y por lo tanto en la pobreza, y el impacto fiscal de los bonos extraordinarios."La AUH va por escalera y la inflación por una mecánica. Se están separando y", dijo Juan Martín Moreno, economista de Senior de Protección Social del Banco Mundial, durante el seminario de AUH, Presente y Futuro del derecho a la niñez, que organizó la ANSeS junto con al BM y Unicef.La fórmula de movilidad actual, que se cambió con costo político en diciembre de 2017, toma los datos de inflación en un 70% y la variación de los salariales formales en un 30% con dos trimestres de retraso. Por ejemplo, el nivel de inflación del 6,5% que alcanzó el mes pasado recién actualizará la AUH de junio de 2019.", dijo Moreno., publica el diario El Cronista La puesta en marcha de la movilidad actual, en marzo de 2018, supuso un ahorro fiscal para el Estado, por el trimestre perdido. Pero una vez aplicada, Moreno consideró que "el ahorro fiscal es falso", porque lo que se ahorra hoy el fisco lo pagará de más cuando la inflación sea descendente."Intertemporalmente es fiscalmente neutro. Lo que hay es una pérdida de poder adquisitivo", dijo Moreno.Luego, cuando la AUH pierde poder adquisitivo, el Estado habilita pagos discrecionales, como el de $ 1200 y $ 1500 a fines de este año, que sí implican un costo fiscal. "El efecto fiscal ahora no es neutro y el mal diseño tiene un costo por necesitar pagos de manera extraordinaria", agregó. Para el economista, ese costo extraordinario sería menor si se modificara la fórmula para que sufra un rezago menor e implique una menor pérdida de poder adquisitivo.En cambio, el impacto sería mayor en el nivel de pobreza: el índice alternativo hubiera mantenido más de 36.700 personas fuera de la indigencia (por llevar la indigencia a 6% de los hogares, en vez el 6,3%) y a 32.344 fuera de la pobreza (por llevar la pobreza al 33,7% en vez del 33,9% de los hogares).La propuesta del Banco Mundial -que hoy tiene vigente un crédito de u$s 600 millones para que ANSeS encuentre a 1,5 millón de niños sin prestaciones, lo que se cumplió en la mitad del tiempo previsto- no fue formal. En 2015, en las notas de políticas que presentó antes de que asumiera el gobierno de Mauricio Macri, recomendó revisar la fórmula de movilidad anterior y separarla de la fórmula de actualización de las jubilaciones.Pero un cambio en la movilidad alcanzaría a nueve millones de beneficiarios sobre 13 millones de chicos en Argentina. "La AUH es un programa contracíclico que busca mantener el poder adquisitivo en los momentos de alta inflación", dijo Moreno.