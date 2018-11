La soja sigue en baja: La tonelada acumula una caída de más de $1.000

La soja retrocedió el jueves $ 200 en Rosario con respecto al miércoles y se comercializó $ 8.600 por tonelada, debido "al poco atractivo que encuentran en los valores ofrecidos en una jornada marcada por el escaso volumen de negocios", informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Acumula así una caída de más de 1.000 pesos en pocas semanas.



A pesar de la baja en la cotización de la oleaginosa, desde la entidad bursátil no descartaron "mejoras (en los precios) para negocios determinados o por mercadería de calidad".



Por su parte, el maíz con entrega inmediata se estableció en $ 4.600 por tonelada, al igual que ayer, aunque sin descartar posibles mejoras.



El precio del trigo también se mantuvo sin cambios a US$ 180 por tonelada con entrega contractual, mientras que los valores abiertos por el trigo de cosecha nueva se posicionaron en US$ 178, US$ 180, US$ 182 y US$ 184 por tonelada para las descargas en los meses de noviembre/diciembre, enero, febrero y marzo, respectivamente.



Por último, la oferta abierta por girasol con entrega entre los meses de diciembre y marzo se ubicó en US$ 235 por tonelada, pero sin descartar mejoras de hasta 5 dólares.