Misiones: Panadería ofreció pan con descuento y recibió 15.000 solicitudes

Reactivar las ventas

Esencial en las familias

Recuperar empleo

En momentos que los precios no paran de subir, una cadena de panaderías de Posadas, sacó una tarjeta social que permitirá ahorrar un 50% en la compra de pan, galleta y torradas. El beneficio alcanza a hogares de ancianos y niños, jubilados, familias de escasos recursos, escuelas que tengan comedores, merenderos y aquellas personas que hayan sufrido catástrofes naturales o accidentes.En apenas 48 horas, la empresa recibió 15.000 solicitudes online que ahora comenzaron a ser analizadas. El gerente de la Panadería Tacuarí, Carlos Manzur, dijo que "además, en nuestra página web recibimos más de 24.000 felicitaciones y mensajes de apoyo por la iniciativa".Los que obtengan la tarjeta de la panadería deberán realizar una compra mínima de 100 pesos, que equivale a poco más de tres kilos de pan. Manzur dijo que "nosotros estamos vendiendo el kilo de pan y de galleta a 60 pesos, y la torrada a 100 pesos y con esta iniciativa bajará a la mitad. La idea es que la gente vuelva a consumir pan porque en los últimos meses las ventas cayeron mucho".El empresario dijo que "con esta iniciativa estimamos que vamos a tener una reactivación de las ventas y vamos a volver a conquistar a las personas que se habían alejado por la suba de los precios". En ese sentido, dijo que "la intención es ganar por volumen y no por precio"."De lunes a viernes vamos a procesar las solicitudes y los sábados a la mañana vamos a otorgar las tarjetas. Este sábado salen las primeras 300", detalló.Los interesados en acceder al beneficio deben completar un formulario con algunos datos personales, domicilio y también explicar el motivo por el cual solicitan la tarjeta social."Como la carne y la leche, el pan es parte esencial de la canasta básica y no podemos permitir que falte en ningún hogar", sostuvo Manzur.La empresa, que actualmente cuenta con tres sucursales y en las próximas semanas abrirá una cuarta, emplea a 40 operarios y Manzur dijo que con esta iniciativa podrán retomar a cuatro empleados que fueron despedidos por la caída de las ventas."Nosotros estimamos que los días de mayor venta van a ser jueves, viernes y sábado porque la gente puede llevar nuestro pan y consumirlo incluso el fin de semana", se entusiasma Manzur.Desde la panadería aseguraron que el beneficio lo pudieron otorgar en gran medida por el subsidio que el Gobierno otorgó a las panaderías para congelar el precio del pan francés hasta fin de año a 50 pesos el kilo.Para evitar que el producto termine siendo derivado a despensas y negocios barriales, desde la panadería implementaron una serie de controles sorpresivos a los beneficiarios. Fuente: (Clarín).-