En septiembre se compraron 800 millones de dólares menos para atesoramiento

El Banco Central informó que en septiembre los ahorristas denominados por el BCRA "personas humanas" compraron US$ 1.200 millones para atesoramiento y viajes al exterior mientras que el mes anterior las compras habían alcanzado los US$ 2.000 millones.



La entidad señaló que las compras del mes pasado alcanzaron el "mínimo nivel desde la flexibilización del mercado de cambios", en el informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, distribuido anoche, correspondiente a septiembre de 2018.



El trabajo detalló que "la reducción en las compras netas de "personas físicas", desde un nivel de US$ 2.000 millones en agosto, se dio tras el salto del tipo de cambio de fines de dicho mes".



La entidad precisó que dentro del sector privado "los principales compradores de moneda extranjera en términos netos fueron los "Inversores institucionales y otros" con US$ 1.700 millones, seguidos por las compras netas de "Personas humanas", básicamente por atesoramiento de billetes y viajes al exterior, por unos US$ 1.200 millones, mínimo nivel desde la flexibilización del mercado de cambios".



El listado de compradores se completó con "Otros del sector real" por US$ 700 millones, flujos que fueron compensados parcialmente por las ventas netas del sector "Oleaginosos y cereales" por unos US$ 1.400 millones.



El informe destacó que el mes pasado "en el marco de la continuidad del sesgo contractivo de las condiciones monetarias y el proceso de desarme del stock de Lebac, el Banco Central realizó ventas netas spot en el mercado de cambios por US$ 1.988 millones, que, además de las efectuadas por las entidades por US$ 165 millones y por el sector público por unos US$ 70 millones, fueron adquiridas por clientes del sector privado por US$ 2.220 millones".



Adicionalmente, la autoridad monetaria indicó que efectuó ventas de forma directa al Tesoro Nacional por US$ 987 millones.



El volumen operado en el mercado de cambios totalizó en septiembre US$ 38.246 millones, nivel que presentó una caída de 7% en la comparación interanual.



Por su parte, las operaciones registradas en la cuenta corriente del balance cambiario resultaron superavitarias en US$ 106 millones, con superávits de las cuentas "Bienes" e "Ingreso secundario" por US$ 891 millones y US$ 15 millones, y déficits en las cuentas "Ingreso primario" y "Servicios" por US$ 440 millones y US$ 359 millones, respectivamente.



Al mismo tiempo detalló que el déficit de la cuenta capital y financiera del "Sector Privado No Financiero" por US$ 3.441 millones estuvo explicado por los egresos registrados por la formación de activos externos de residentes, por las repatriaciones netas por inversiones de no residentes y por la salida neta de la operatoria de títulos valores en el mercado secundario.



En tanto que las operaciones de la cuenta capital y financiera del "Sector Financiero" resultaron en un déficit de US$ 407 millones, mientras que los movimientos de moneda extranjera del sector público y BCRA resultaron prácticamente neutros.



Con estos movimientos, las reservas internacionales del BCRA disminuyeron US$ 3.654 millones durante el mes, cerrando en un nivel de US$ 49.003 millones.