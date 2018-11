La fuga de capitales llegó a casi US$ 25.000 millones entre enero y septiembre

En septiembre, la salida de dólares -que técnicamente es denominada como formación de activos externos- se ubicó en US$ 1.979 millones.



Los datos corresponden a un mes en el cual el dólar había acumulado un aumento de $3,89, es decir de 10,2 por ciento, al finalizar en un nivel histórico: $41,88 para la venta promedio.



El informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario indicó que el déficit de la cuenta capital y financiera del "Sector Privado No Financiero" estuvo explicado "principalmente por los egresos registrados por la formación de activos externos de residentes por US$ 1.979 millones".



A su vez, en términos brutos, las compras de billetes de residentes totalizaron los US$ 2.825 millones, al caer US$ 940 millones respecto de agosto y ser realizadas por unos 1.030.000 clientes, lo cual representó una disminución de 190.000 clientes respecto de agosto.



Dentro del sector privado, los principales compradores de moneda extranjera en términos netos fueron los "Inversores institucionales y otros" con US$ 1.700 millones, que mostraron un descenso con relación a las compras netas del mes previo.



En importancia, siguieron las compras netas de "Personas humanas", básicamente por atesoramiento de billetes y viajes al exterior, por unos US$ 1.200 millones, el mínimo nivel desde la flexibilización total del mercado de cambios.



"El 37% de las compras de billetes (US$ 1.040 millones) fueron realizadas por importes de hasta US$ 10.000 mensuales por cliente, participación similar a la del mes previo", precisó la autoridad monetaria.



A su vez, el 97% de la cantidad de clientes que compraron billetes en septiembre operaron en el estrato más bajo.



La compra promedio por cliente disminuyó 11% respecto a agosto, ubicándose en US$ 2.800.