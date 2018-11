Hubo nuevo cierres de aserraderos: la situación sigue "siendo crítica"

Guillermo Brellis, titular de la asociación que nuclea a los aserraderos de Concordia, mencionó a Elonce.com, que la situación del sector "sigue muy complicada" y que, tras "las promesas que nos hicieron a varios reclamos que realizamos oportunamente, las respuestas nunca llegaron".



Recordemos que los madereros mantuvieron una protesta al costado de la ruta, durante julio, para explicitar la situación que atraviesan.



Si bien la protesta fue levantada ante "la promesa de solución de varios ítems que reclamábamos, por parte de los gobiernos municipal, provincia y nacional, esas soluciones nunca llegaron".



Brellis indicó que la situación preocupante, debido a las bajas ventas y el aumento de tarifas, no ha cambiado: Entre los meses de septiembre y octubre, unos 15 aserraderos cerraron, destacó.



"Los que siguen trabajando, lo hacen seis horas por día. Muchos empelados se han ido por esta situación, han hecho demandas judiciales", aseveró.



En el mismo sentido afirmó: "Nuestra asociación está más fuerte que nunca. Este jueves haremos una nueva reunión a las 19, porque la situación no ha cambiado. Este encuentro será clave y los asociados decidirán qué medidas seguir, ellos quieren salir a tomar decisiones drásticas. Tendremos que salir a golpear puertas nuevamente, a negociar, porque no queremos que nos sigan `tomando el pelo`". Elonce.com.