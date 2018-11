En septiembre, la industria se desplomó más del 8 por ciento

Respecto de agosto, el informe del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres destaca que el indicador experimentó en septiembre una caída desestacionalizada del 1,7% y, según la consultora, "no se esperan mejoras sustanciales".



"Durante septiembre todos los sectores industriales que componen el índice registraron números negativos, reflejo de una crisis generalizada, que en mayor o menor medida alcanza a todo el espectro productivo del país", consideró la consultora.



Entre los sectores analizados, la mayor caída se registró en el segmento de Maquinaria y Equipo, donde a los malos resultados que venía mostrando la producción de maquinaria agrícola y la de electrodomésticos de línea blanca, se sumó una caída de 20,6% en la producción automotriz.



En cuanto a las perspectivas, la consultora advirtió: "si bien no anticipamos para los próximos meses caídas bruscas en la medición desestacionalizada como la observada en septiembre, el actual contexto de caída salarial, alza inflacionaria, baja del consumo y un nivel de tasas muy elevado, no nos permite pronosticar un rebote de la actividad industrial en lo que resta del año".



El sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco registró para septiembre una contracción de 4,5% anual, desacelerando desde los guarismos negativos que observó en los últimos cuatro meses, con mermas en torno al 9%.



La faena bovina mostró una baja de 1,3%, mientras que la avícola creció en 3,8%, siempre en la medición interanual, agregó la consultora.

El sector de Maquinaria y Equipo registró la mayor caída anual desde el 2014, anotando una baja de 20,1%.



"A los malos resultados que venían exhibiendo la producción de maquinaria agrícola y la de electrodomésticos de línea blanca, debemos sumar la fuerte contracción de 20,6% que mostró la industria automotriz", señaló el Centro de Estudios Económicos.



Dentro de la caída generalizada de la actividad industrial, el rubro metálicas básicas mostró una caída de 2% anual, siendo de las más leves.



El sector de Minerales No Metálicos registró una contracción en su nivel de actividad de 8,3%, como consecuencia de una caída de 9,9% en la producción de cemento portland.



