"Si hay buenos rendimientos las retenciones no afectan tanto", dijo productor

Rubén Leichner es productor agropecuario de la zona de General Ramírez, en Entre Ríos y actualmente ocupa un lugar en el Consejo de Administración de Cooperativa La Ganadera. Analizó el presente de la actividad agropecuaria.



"El trigo está en muy buen estado, espero que la helada de hace unos días no haya afectado. Hay muy buenos rendimientos. En ganadería los precios son relativamente buenos. Tenemos la esperanza que este 2018 termine bien y tengamos buenos rendimientos en trigo y buena cosecha de gruesa", comentó Leichner.



Retenciones



"Si hay buenos rendimientos las retenciones no afectan tanto, creo que si el clima ayuda el productor va a salir adelante. Necesitamos una buena campaña para recuperar los números", comentó el agricultor.



"Hay muchos productores muy endeudados, a lo que se suma la falta de financiamiento, ahora es imposible tomar créditos. Las cooperativas tratan de ayudar lo más posible a los productores, pero las tasas de los bancos son inaccesibles".



Fierros y caminos



Sobre la posibilidad de renovar los "fierros", el productor fue contundente: "de mi parte y lo que veo es casi imposible comprar maquinaria. Además y con respecto a los caminos rurales, Leichner comentó, que "vialidad no existe prácticamente"; "Donde hay consorcios camineros los caminos están buenos, sería buena idea implementarlo, porque estamos cada vez peor, necesitamos arreglar los caminos porque la maquinaria es cada vez más pesada y vialidad lamentablemente no ha hecho nada".