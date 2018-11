FARER rechaza la aplicación de nuevos impuestos al productor

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) rechazó la posibilidad de que se apliquen nuevos impuestos a los que ya paga el productor y advirtió que "la sequía que quebró al país también desfondó los bolsillos de los productores que aún hoy, endeudados, tienen el gesto de grandeza que les pidió el gobierno al pagar nuevamente retenciones. No podemos pedirle un esfuerzo más. Es tiempo que otros segmentos de la economía y también de la política pongan el hombro como nosotros, porque entre todos, será más rápida la recuperación de la economía", propuso la Federación ante la posibilidad de que los productores deban afrontar además de las retenciones, un nuevo impuesto como el de bienes personales que analiza el Congreso.



"Llamamos a la reflexión a la dirigencia política y a cada uno de los legisladores que nos representa. El campo es un universo muy amplio en el que los medianos y pequeños productores están tratando de sostenerse para poder seguir produciendo alimentos, generar recursos y trabajo. Tributamos de un mismo bolsillo, ante el municipio, la provincia y la Nación. Es inconcebible que debamos hacerlo por partida doble y en un momento en el que la provincia, que diseña su presupuesto 2019, también nos incrementa el impuesto inmobiliario rural", advirtió el presidente de la Federación, Raúl Boc Ho.



"Muchos de nuestros productores no han podido hacer frente aún a sus compromisos por el fracaso de la cosecha, por lo que es inviable someterlos a un nuevo impuesto cuando aún intentan recuperarse de un ciclo tremendo que desmoronó la provincia y el país. El esquema impositivo no puede ser la única fórmula para alcanzar un futuro mejor, desarrollar el país y ser el supermercado del mundo y tampoco para salir de la crisis. El productor no es la gallina de los huevos de oro ni el manotazo de ahogado. Sentimos que nuestro aporte al país ya es enorme y confiamos en que la capacidad de nuestros legisladores permitirá encontrar una salida que nos acerque a los soluciones que todos los argentinos necesitamos, sin que pese, con exclusividad y nuevamente, sobre la espalda del campo", concluyó Boc Ho.