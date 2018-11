Colectivos: La tarifa interurbana podría aumentar entre 40 y 90% desde enero

Negociaciones en Nación

Sin respuestas

El impacto en los recorridos

Desfase con el proceso inflacionario

Puestos de trabajo

Fondo compensador

La quita de subsidios por parte de la Nación al transporte interurbano, a partir de enero próximo, podría provocar que en los servicios provinciales,Según precisó un empresario y dirigente gremial del sector, el impacto genera un panorama incierto en el transporte interurbano provincial,La consulta surgió a propósito de las intensas negociaciones que se llevan adelante para acordar un Presupuesto Nacional 2019 donde quedará determinado que, aunque mantendrá, los aporte a los transportistas de la provincia de Buenos Aires y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Con una compleja y aún no clara ingeniería operativa, el gobierno nacional propone otorgar más recursos a las provincias, frente a la eliminación de distintos subsidios, incluye a los servicios de gas y energía eléctrica. Y en las últimas horas anunció que habrá un fondo de 5.000 millones de pesos que de manera discrecional hará uso el Ministerio de Transporte de la Nación, para ayudar a capitales de provincia que no puedan afrontar los nuevos costos.Estas discusiones se han situado fundamentalmente sobre el transporte urbano, por lo sensible que representa en la vida cotidiana, su impacto en cada ciudad y por la cantidad de pasajeros que moviliza. PeroEn los últimos días hubo reuniones de las empresas agrupadas en la Asociación Entrerriana de Transporte Automotor (AETA) y autoridades de las carteras de Transporte y Economía de la Provincia, pero sin definiciones, supo. "No sabemos qué transporte tendremos desde enero. Dos meses acá es un abismo, pero cualquier escenario es posible", apuntó el empresario.Los servicios interurbanos provinciales reciben unos 180 millones de pesos en compensaciones por el gasoil, y también por pasajero transportado.De acuerdo con la evaluación, el impacto en los costos operativos de cada empresa difiere según los kilómetros de cada recorrido.. Por ejemplo desde la capital provincial, abarca conexiones con localidades comopor la quita de esos aportes, y el retraso tarifario de este año. Pero son también aquellos otros que se prestan desde cualquier otra estación terminal del interior provincial.En el caso de los servicios de. A modo de ejemplo, son aquellos viajes que por ejemplo uneY finalmente, los subsidios tienen un menor impacto en aquellos recorridos dentro de la provincia,En la provincia hay más de 20 empresas prestatarias de servicios, y ocupan entre 700 y 1.000 operarios. Las definiciones en torno a la continuidad de subsidios para el sector interurbano pone en riesgo no solo la calidad del servicio, sino. "Hay que ver qué impacto tendrá el aumento en los usuarios, y qué nivel de demanda habrá", planteó como interrogante el empresario.El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich expresó que en el proyecto de presupuesto oficial para 2019 se creará un fondo de asistencia para municipios con desequilibrios financieros destinado a subsidiar el transporte público de pasajeros. "Cada una de las ciudades o provincias, dependiendo de cómo se maneje el transporte en cada jurisdicción, tienen la potestad absoluta sobre el transporte. Deciden las concesiones, los recorridos de los colectivos, las características de las unidades y las tarifas", dijo ayer el funcionario.