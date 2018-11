Tras 20 meses de déficit, la balanza comercial tuvo superávit

Finalmente, la fuerte devaluación que registró el peso desde el pasado 24 de abril empezó a impactar favorablemente en la las cuentas externas.



Luego de veinte meses consecutivos con números en rojo, la balanza comercial arrojó en septiembre un superávit de u$s 314 millones.



Con exportaciones por u$s 5013 millones e importaciones que alcanzaron los u$s 4699 millones, el análisis fino deja aún mucha tela para cortar.



El dato más relevante es que el superávit comercial se logró por el desplome de las importaciones, que se contrajeron 21,2% comparado con septiembre de 2017.



Las exportaciones, por su parte, cayeron 4,8% en términos interanuales el mes pasado, con precios que crecieron 7,8% pero cantidades que mostraron una baja del orden del 11,2% interanual. En términos desestacionalizados contra el mes anterior, las exportaciones bajaron 0,2%.



En el desagregado por grandes rubros, los productos primarios reflejaron una caída de 32,3%, mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) subieron 1,2% y las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) mostraron un retroceso de 4,0%. Se destaca, en tanto, el fuerte salto de 122,2% que registraron las exportaciones de combustibles y energía.



En el acumulado de nueve meses el déficit comercial llega a u$s 6453 millones. Para el último trimestre del año se proyectan saldo positivos en la balanza comercial, que sin embargo, no lograron revertir el rojo del año, que tendría un piso de u$s 4000 millones.



