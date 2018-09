El dólar continúa en baja por tercer día consecutivo

El dólar continúa este viernes con la tendencia a la baja y cotiza a $ 38 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio del sitio Ámbito Financiero. Es una recuperación del peso de 40 centavos, en el tercer día consecutivo de revalorización frente a la divisa estadounidense.



Ayer, sin intervención del Banco Central en el mercado de cambio, el dólar anotó su segunda baja consecutiva: cedió 88 centavos.



De esta manera, el billete mantuvo la misma tendencia de la jornada previa, cuando había retrocedido 51 centavos pero con el auxilio de la autoridad monetaria que vendió de sus reservas u$s 235 millones y llevó a cabo una subasta por u$s 100 millones para desinflar el precio de la moneda norteamericana.



El segmento minorista acompañó al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió $ 1,05 a $ 37,35 en una rueda con muy bajo volumen de negocios (cayó un 33,6% a u$s 304 millones) en la que no fue necesaria la intervención del Banco Central.



La primera parte transcurrió con los precios moviéndose en un sendero mixto que alternó subas y bajas pero siempre dentro de un contexto de calma y relativa apatía en el desarrollo de las operaciones.



Los escasos pedidos de compra que dominaron la jornada permitieron que el dólar tocara máximos en los $ 38,06 luego de un inicio que lo había situado en torno a los $ 37,60. Las órdenes de venta se hicieron más visibles en la segunda mitad generando una fuerte caída de los precios que se detuvo en el último minuto de operaciones cuando registraron mínimos en los $ 37,35.



"Sin que fuera necesaria la presencia oficial en el desarrollo de las operaciones, los precios de la moneda norteamericana retrocedieron ante la menor demanda por cobertura", destacó el analista Gustavo Quintana, al tiempo que señaló que "el escaso volumen de negocios, el segundo más bajo de la semana, potenció la sensación de una lenta pero persistente desaparición de la fuerte presión sobre el dólar que en los días previos le hizo alcanzar máximos históricos".



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, comentó que "los inversores esperarán hasta donde el mercado fije un piso y comenzarán a normalizar la oferta y demanda ya que la trepada cuando pasó los $ 40 respondió sólo a una operación de 'overshooting' clásica de mercados de cambios globales".



"De golpe nadie quiere cerrar operaciones hasta que el mercado establezca libremente un equilibrio no inducido por el Banco Central", enfatizó.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" continuó negociando a un promedio del 58%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 58 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el próximo lunes. Las tasas de Lebac en el circuito operaron estables en sus rendimientos, operándose la de 13 días al 60 %.



En Rofex, donde se pactaron $ 665 millones, más del 50 % se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $ 38,301 y $ 39,801 a una tasa del 38,72% y 43,55% TNA, respectivamente.



En el mercado informal, mientras tanto, el blue se hundió 60 centavos a $ 38,60, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" bajó $ 1,07 a $ 37,72.



Por último, las reservas del Banco Central subieron u$s 84 millones hasta los u$s 51.140 millones.