Por volatilidad con el dólar, frigoríficos exportadores achicarán su faena

Los frigoríficos exportadores, agrupados en el Consorcio de Carnes ABC, resolvieron ayer reprogramar sus programas de faena para la semana que viene debido a la situación económica en el país generada por la suba del dólar "y a la inviabilidad de algunos negocios".



Así lo expresó a LA NACION Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Carnes ABC, entidad cuyas empresas socias concentran el 95% de las ventas al exterior, pero también tienen negocios en el mercado interno.



"Analizamos la situación y todas las empresas van a reprogramar el programa de faena la semana que viene. Algunas lo bajarán en un porcentaje y otras no faenarán uno o dos días en la semana", apuntó el directivo. Aseguró que esta reprogramación no generará faltante de carne en supermercados y carnicerías ni tampoco suspensión de personal.



Según Ravettino, si bien la reprogramación "no va a ser uniforme", lo concreto es que podrán presentarse casos con compañías donde las reducciones en la faena va a estar en un 20 a 30 por ciento, aproximadamente.



De acuerdo al ejecutivo, la "oferta está", pero se presenta una "inviabilidad en algunos negocios" que llevan a las empresas a tomar esta actitud.



"Se habla de un dólar a $40, pero quedó en unos 37,50 (en el mercado mayorista tras la jornada de ayer) y quedan $34 con el impuesto de pagar $3 por dólar exportado", explicó.



En rigor, con el anuncio de retenciones del lunes pasado, la carne pasará a tributar una retención de $3 por dólar exportado. Recientemente, el Gobierno bajó los reintegros a la actividad exportadora del sector desde un nivel del 4% a un rango de 0,5 y 1,25 por ciento según la modalidad de envío.



Daniel Urcía, director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne, expresó recientemente que, de US$1000 millones que el sector podría exportar en lo que resta del segundo semestre del año, tanto por la caída en los reintegros como por las retenciones los frigoríficos podrían aportar al fisco unos 150 millones de dólares.



De acuerdo a Ravettino, las empresas pasaron de comprar en unos días la hacienda de 82 a 83 pesos por kilo de carne en gancho a 86-88 pesos.



Para el ejecutivo, las empresas volverían a la normalidad en los planes de faena cuando "se acomoden las variables del negocio". Apuntó que esto tiene que ver tanto con la situación interna como la externa para el cierre de los negocios. Expectativas "El productor no vende por la incertidumbre del precio. Nadie sabe cuál es el precio. Hay gente que no está cargando a la espera de saber cuál es el precio genuino", apuntó el experto.



Tonelli remarcó que, más allá de lo que ocurre con la actividad en el Mercado de Liniers, "no hay venta directa a frigoríficos" debido a esta situación. "La gente está esperando que aterrice el nuevo precio", insistió el experto.



En tanto, ante una consulta, Jorge Torelli, presidente de la Unión de la Industria Cárnica de Argentina (Única), precisó que en su cámara las empresas no está habiendo una reprogramación de faenas en los frigoríficos socios.



"Se está faenando, pero sí hay una suba de precios y se está volcando al mostrador", expresó el presidente de la entidad.