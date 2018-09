El Ventilador: Algunas opiniones sobre el ajuste en los consumos familiares

El tema fue debatido en el programa El Ventilador y mientras se desandaban los diferentes aspectos sobre los "nuevos hábitos" que adoptamos para el ajuste en casa, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los cientos de mensajes que llegaron a Elonce TV

La devaluación del peso, el aumento de los alimentos, los ajustes en tarifas, el valor de los combustibles, conforman un combo explosivo para la economía del hogar.En este contexto, dicen que la austeridad y la cautela son buenas consejeras para los tiempos que corren... de ajuste y recesión.-"Un empleado judicial gana más de 110 mil pesos ¿no le da vergüenza? Y no paga ganancias y tienen 45 días de vacaciones ¿eso es justo?".-"¿Y los jubilados que cada vez cobramos menos y aumenta todo?".-"Llevar la discusión a la demagogia de que tiene que ganar menos un político... Que defienda y le mejore la vida a la gente con cosas concretas ¿qué me importa cuánto gane? Por favor, que defienda los intereses de la gente ¡eso es lo importante!".-"Todos tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar para llevarnos bien unos con otros, así todo va a mejorar".-"Se quejan por aumento de boleto colectivo y no preguntan cómo se mantiene el tren que hace 5 años cobra 1 peso y son 60 ferroviarios ¿cómo se mantiene eso?".-"Me puse un local comercial y no puedo vivir. Hay estanflación. El dólar volátil afecta y los monopolios también. Este gobierno se sostiene con Clarín".-"Doy fe de lo excelente de la iniciativa de la canasta solidaria, la he adquirido en varias oportunidades. Muy recomendable".-"La feria funciona por el acceso norte. Van sólo los que tienen auto, o sea, para unos pocos".-"Tengo la impresión que en general estamos desconociendo realmente lo que está sucediendo con nuestra economía. Felicito a la economista por cómo explica y sería interesante que se explaye más, porque dice la verdad".-"En las despensas están los precios más baratos que en el supermercado. Yo vivo en pleno centro y no me conviene ir al súper, me ahorro hasta un 30 por ciento".-"¡Economía solidaria es la que va! Agarrar la bici, evitar medicación, hacer tu huerta de balcón y sobre todo fortalecer vínculos sociales. Volvamos al trueque y olvidemos bancos y tarjetas".-"Desde mi punto de vista y lo que se ve en la calle esto es un caos, una profunda crisis y mucha gente con hambre. Este gobierno es un fracaso, en este país lo único rentable es ser político. No veo a uno pobre ni que se ajuste a la crisis y muchos ni estudios tienen. Vergüenza".-"Todos estamos preocupados por la inflación, pero lo que más preocupa son los despidos y mucho no se dice. Una empresa importante y monopólica nacional está despidiendo gente todas las semanas y nadie dice nada y el Ministerio de Trabajo y los sindicatos brillan por su ausencia. Es una empresa de transporte y turismo muy importante".-"Tiene que haber políticas productivas en serio, para el pequeño productor y economías regionales. Créditos accesibles para que puedan producir, generando puestos de trabajos genuinos".-"Somos un país rico en todo, me da vergüenza ver en que convirtieron nuestro país nuestros gobernantes. Comer no tendría que ser tan caro, la comida no es un lujo, se está hablando de comer comida? Tendría que ser accesible a todo el mundo. Ahora, si estamos hablando de comprar un auto o una casa o muebles o lo que fuera, está bien que cueste, pero la comida no".-"Soy un empleado de un supermercado de la ciudad y todos los días tengo que cambiar cerca de 150 precios por día. El aumento es un abuso, un jabón en polvo, por ejemplo, de 5 kilogramos cuesta 500 pesos. Es una locura para un laburante".-"Hay que decirle a Macri, diputados, senadores y todos los que gobiernan que ganen lo mismo que los que trabajamos a sueldo, para que sepan lo que es la miseria y este ajuste".-"Creo que los políticos tendrían que dar el ejemplo en esta crisis y bajarse un 30% el sueldo, ya que es ilógico lo que cobran".