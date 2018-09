En Crespo acordaron que el kilo de pan se venda a 60 pesos

Tras una reunión mantenida entre los elaboradores del rubro, se acordó un nuevo incremento en la ciudad de Crespo. Mario Usinger, uno de los panaderos partícipes, indicó a FM Estación Plus 94.3 que "la situación es preocupante y muy cambiante".



La principal complicación estaría ligada al precio y la disponibilidad de la harina, sobre lo cual comentó: "Por la faltante de harina estamos teniendo las ventas prácticamente restringidas. Además, el precio de la bolsa está en permanente cambio. El jueves de la semana pasada me pasaron un valor, para el viernes ya había aumentado y al iniciar esta semana, no se arriesgaban ya a darnos un costo determinado, porque va variando de acuerdo al comportamiento del dólar. Creo que hay un poco de falta de provisión también por la especulación que genera este clima económico del país".



"Acordamos el kilo de pan a $60", confirmó Usinger y agregó: "No podemos descartar que en el transcurso de la semana puede haber alguna variación, porque con los dos molinos que ha hablado no me dieron buenas expectativas de lo que puede el precio en que quede la harina. Estamos evaluando hasta dónde nos podemos estirar, porque en realidad hoy tendría que estar a $70, pero no podemos trasladarlo a las góndolas porque ha bajado el consumo, es cada vez menor el volumen de venta y eso nos preocupa. Estamos acompañando la situación, absorbiendo muchos aspectos, porque tampoco queremos perder ventas".



El panadero indicó que "las elaboraciones dulces también han sufrido incremento en el último tiempo, pero ha sido más gradual, porque se fueron aumentando a medida que se incrementaban los valores de los insumos. En el caso del pan, es la primera vez que se produce esta disparada de precio".



Usinger fue poco optimista respecto de las semanas venideras, sobre lo cual opinó: "Había mucha expectativa e incertidumbre, el presidente salió a hablar este lunes, pero a mi criterio le puso un manto más oscuro al problema que tenemos. Siempre los gobiernos han tratado de mantener los niveles de la harina, como un producto básico, pero hoy la realidad es distinta. Esperemos que mejore lo más pronto posible", concluyó.