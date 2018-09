Vaca Muerta: en julio, creció la producción de gas y petróleo

La información, difundida por la Secretaría de Energía de la Nación, agrega que en los primeros siete meses del año la obtención de gas natural acumuló un alza del 4,9 por ciento respecto del mismo período del año anterior, y la de petróleo mostró una suba de 1,9 por ciento.



La extracción de shale gas fue la de mejor performance, con un incremento interanual del 192,7 por ciento en julio y de 149,9 por ciento en el acumulado del año, en tanto que la de tight gas se ubicó 7,7 y 8,5 por ciento por encima de la registrada en 2017, en los respectivos tramos comparativos. No convencional En total, la producción no convencional de gas natural (shale + tight) mostró en julio una expansión interanual del 42,3 por ciento, al alcanzar los 46,9 millones de metros cúbicos por día, lo que equivale al 35,5 por ciento de la producción total del país.



A su vez, la producción de shale oil marcó un alza del 38,5 por ciento en julio y de 34,1 en los primeros siete meses del año en comparación con el mismo período de 2017, y la de tight oil de 13,6 y de 44,4 por ciento, respectivamente.



De esta manera, la producción no convencional de petróleo (shale + tight) totalizó en julio un crecimiento interanual del 34,2 por ciento, con un promedio de 62,2 miles de barriles por día, lo que equivale al 12, 9 por ciento de la producción total del país.



El crecimiento de la producción de los recursos energéticos está ligado al desarrollo en los últimos dos años del yacimiento de Vaca Muerta que, en junio último, mostró un incremento de 162 por ciento en la explotación de gas y 54 por ciento en petróleo contra igual mes de 2017.