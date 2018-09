Dujovne busca "acuerdo rápido" con el FMI: "Fue muy buena la reunión", dijo

Economía Las reservas del Banco Central cayeron 947 millones de dólares en un día

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró, desde Washington, que la reunión con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, fue "muy buena", aunque evitó dar precisiones sobre los desembolsos pedidos por la Argentina y los términos de la renegociación.En conferencia de prensa, el funcionario subrayó: "Hemos hecho avances, el objetivo común es llegar a un acuerdo rápido. Fue muy buena la reunión".Sobre los desembolsos pedidos por la Argentina, indicó: "No puedo dar tiempos, pretendemos que sea votado en la segunda mitad de septiembre"."La negociación lleva unos días porque tiene que pasar por los distintos departamentos del Fondo", señaló el funcionario, quien afirmó: "Todo esto requiere un proceso formal para que pueda ser llevado a la Junta Directiva"."No podemos dar cifras en plena discusión con el Fondo Monetaria Internacional", reiteró Dujovne, quien resaltó el "fenomenal apoyo" recibido por la Argentina. .Además, destacó: "Fue un día muy malo para los mercados emergentes. Estamos confiados en que la Argentina marcha hacia una posición fiscal mucho mejor de la que tenía"."Estamos viendo una mejora en los indicadores de solvencia externa", indicó el ministro, quien pidió: "Tener paciencia".Por su parte, Lagarde aseguró a través de un comunicado que hubo "avances" y señaló que el "diálogo continuará ahora a nivel técnico"."Nos reunimos para iniciar conversaciones sobre cómo el fondo puede brindar un mejor apoyo a la Argentina frente a la renovada volatilidad financiera y un entorno económico desafiante", manifestó la francesa.Y agregó: "Hemos hecho avances durante nuestra reunión y trabajaremos juntos para fortalecer aún más el programa de las autoridades argentinas respaldado por el FMI. Nuestro diálogo continuará ahora a nivel técnico".El presidente del Banco Central, Luis Caputo, no viajó a Washington con la comitiva oficial para quedarse en Capital Federal para monitorear el mercado cambiario, indicaron voceros oficiales.El Gobierno decidió renegociar el acuerdo con el FMI y adelantar desembolsos correspondientes al acuerdo firmado por 50 mil millones de dólares."Llamamos al Fondo y les explicamos la nueva situación, y el Fondo accedió a hacer un nuevo plan. Nuestro equipo viaja para allá para tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible", anticipó ayer el presidente Mauricio Macri.En principio, Argentina había negociado con el Fondo un acuerdo "stand by" por US$ 50.000 millones, de los cuales el gobierno nacional ya dispuso de US$ 15.000, el 22 de junio pasado.