Cerró una estación de GNC en Concordia y cinco personas quedaron sin trabajo

El cierre se produjo el pasado sábado en horas del mediodía. Orlando Malvasio, gerente de la empresa GNC Centro SRL, contó a diario El Sol que son dos las estaciones de GNC en Concordia, una en Entre Ríos y Las Heras, y la otra en Laprida y San Lorenzo.



"Cerramos de manera definitiva la estación de servicio de San Lorenzo y Laprida por los altos costos de impuestos, por la energía eléctrica, por Gas Nea, por los altos sueldos, por las muy bajas ventas", señaló el gerente.



Aunque aclaró que "ahí no se alquilaba porque es propiedad de la empresa, fundamentalmente lo que nos llevó a cerrar fueron las pocas ventas".



Esta situación "no fue de un día para el otro, las ventas vinieron bajando a medida que venía transcurriendo el tiempo".



Consultado acerca de si era raro que cerrara una estación de GNC, respondió que "sí, es raro pero se dio así, esto no fue una decisión de un día para el otro, fue algo que hace más de un año que venimos trabajando en este tema y no hubo forma de salvarla".



Respecto del personal, Malvasio manifestó que "por el tema del personal se solicitó un crédito y se lo indemnizó, en esa estación de servicio teníamos cinco personas trabajando". Lamentó que "no había forma de trasladarlas a la estación de servicio de Entre Ríos y Las Heras porque ésa ya está bastante cargada de personal".



Acerca de la situación de la estación de Entre Ríos y Las Heras y si podría seguir el mismo camino de la otra, Malvasio dijo, que "por ahora, estamos justos acá". (Diario El Sol)