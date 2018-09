Los autos nuevos suben del 4,5 al 20 por ciento: El detalle de cada marca

Las automotrices ya están definiendo sus listas de precios frente a la corrida cambiaria. Dos de las marcas más vendedoras del mercado automotor local, Volkswagen y General Motors, ya tienen definido aumentos de 20% en sus listas de precios para este mes mientas que Renault, que encabezó el ranking de marcas, aumentó un 10%, lo mismo que Ford.



Toyota, aumentó sólo un 4,5% mientras que PSA Peugeot Citroen y Honda incrementaron sus listas un 12%. Fiat, una de las más vendedoras, no había definido incrementos hasta anoche.



La primera que salió con un aumento fuerte fue General Motors, el viernes, que anunció un incremento del 20% en sus precios de lista. "Lo que no dijeron fue que además nos dan financiación a tasa cero por 30 días a contar desde el 30 de septiembre. De modo que tenemos no poco margen para vender autos sin tener que pagarlos y así manejar mejor el precio: recién habrá que depositar en la financiera de GM dentro de 60 días ", dijo uno de sus concesionarios, a su vez representante de otras dos marcas "generalistas".



Volkswagen, el viernes, había anunciado un aumento del 13% sobre un cupo limitado de unidades, ya que al tratarse de una marca muy demandada resultaba una tentación frente a un dólar que había saltado de 31 a 38 pesos en cuatro días. Pero si un concesionario quería comprar más autos de los que tenía asignados, el sistema informático le arrojaba "sin facturación", lo cual es lo mismo que no tener unidades a la venta. Ayer la marca alemana incrementó los precios otro 7,5% y totalizó 20,5% para este comienzo de mes: ahora en los salones, el sistema que los conecta con la terminal automotriz de Pacheco ya no registra cupos.



Ford anunció un aumento del 10% a su red, lo mismo que Renault, pero en ninguno de los dos casos está cerrada la posibilidad de un nuevo ajuste en los próximos días. Y en el caso de Toyota, cuyos voceros ya habían dicho a Clarín que no tienen previsto otro ajuste durante este mes, un nuevo aumento antes de octubre sería una auténtica rareza: la marca japonesa, hasta el momento, nunca incrementó sus precios dos veces en el mismo mes.



Dentro de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), estaban mirando la evolución del dólar minuto a minuto, para tener alguna referencia respecto a qué cobrar a los clientes y, sobre todo, si compran o no autos a las terminales.



"Lo que le estoy diciendo a mis agencias es que si el dólar baja, no compren. Pero si el dólar se mantiene para finales de esta semana a 38 pesos o más, compro los autos que me ofrezcan", dijo un concesionario multimarca.



La clave, para muchos, sigue siendo desprenderse de los autos como sea, ya que el costo financiero de mantenerlos en el salón es de entre 5% y 6% mensual. "Prefiero vender a un precio de agosto, con el dólar por debajo de los 30 pesos, con tal de no pagar intereses del 7% mensual", manifestó un concesionario de Bahía Blanca al matutino citado.

