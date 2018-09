Tras cambios de gabinete y suba de retenciones, Macri va a conferencia de la UIA

En su primera aparición pública tras la modificación del Gabinete y las medidas económicas anunciadas que fueron criticadas por el empresariado, el presidente Mauricio Macri cerrará hoy la edición número 24 de la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).El mandatario disertará desde las 18:15 en la clausura del encuentro, que se desarrolla desde este lunes en el predio Golden Center del barrio de Belgrano, acompañado por el titular de la UIA, Miguel Acevedo.Un dato saliente es que finalmente no asistirá el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien se mantendrá en su cargo luego de haber sido centro de numerosas versiones sobre su salida del Gobierno en medio del cimbronazo económico que atraviesa el país.Acevedo criticó el nuevo plan de retenciones y sostuvo que el sector exportador "necesita reglas de juego claras a largo plazo", no sólo para industriales sino también para ruralistas."Es un impuesto más que se le agrega al sector privado", explicó el dirigente.La actividad de apertura de la Conferencia prevista para este martes será a las 9:15, donde hablarán el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y Acevedo.A lo largo de la jornada habrá más mesas de disertaciones, que incluirán a distintas autoridades de la UIA, a los economistas Bernardo Kosacoff y Marina Dal Poggetto y al ex ministro Gustavo Béliz, hasta la ceremonia de cierre a cargo del mandatario nacional.Será la tercera vez que el Jefe de Estado se muestre en el principal evento de los dueños de las fábricas, aunque en esta oportunidad el encuentro se realizará en medio de la preocupación por la caída constante de la actividad manufacturera local, por las medidas de Gobierno que afectaron a la producción fabril.