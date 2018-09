Guía: "Siempre al esfuerzo lo hacen el sector productivo y el trabajador"

En lo que más impactó el anuncio es "respecto del trigo, que ya está sembrado; 6 millones 200 mil de hectáreas, con una señal del campo hacia el gobierno: `vamos para producir más, para sacar las cosas adelante`. Aparece una retención que no es de gran cantidad, cuatro pesos por dólar (quedaría en un 11 %), pero ha caído mal porque hace un mes el presidente dijo que las retenciones a la soja seguían en su baja hasta diciembre. Sabemos que el momento en el que está el país es muy difícil, que hay que apostar y poner el hombro, que el campo lo hará nuevamente hay un malestar", El dirigente de Federación Agraria Argentina, delegación Entre Ríos, Elbio Guía.A su vez, el dirigente del campo aseveró que hay que diferenciar "ya que no es lo mismo una retención para una provincia como Entre Ríos, que tiene 26 quintales de promedio en los últimos diez años en soja, a lo que es una retención del 10 % cuando se está hablando de una soja de 4000 o 5000 kilos como se está hablando en la zona productiva núcleo".Además, apuntó que "siempre se hace el esfuerzo desde los mismos sectores: el productivo y el sector trabajador"."Vemos un sector financiero que sigue de fiesta: te con viene mucho más poner la plata en lebacs que comprar una sembradora. Estamos en un problema", puso relevancia.Asimismo, dijo: "Los rindes en Entre Ríos no son los mismos que los de la Pampa Húmeda. Hay productores están muy mal, hay que hacer el esfuerzo y lo vamos a hacer, pero lo que tenemos que pedir es que si a ese esfuerzo hay algo a cambio. Si se va a desarmar esta matriz, donde hay toda una cuestión de ingeniería financiera que no ele está ayudando absolutamente a nadie y que no genera empleo genuino".