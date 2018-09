Trabajadores de una obra denunciaron a constructora por salarios adeudados

Trabajadores se mantienen en estado de asamblea frente a una obra en construcción ubicada sobre calle La Paz 330 en Paraná. Denunciaron anteque el responsable de la constructora les adeuda salarios y no renueva los contratos."Hace dos quincenas que los trabajadores no están cobrando sus haberes. Y los muchachos necesitan la plata para pagar sus cuentas, para darle de comer a sus familias", explicó el secretario de Uocra, Jeremías Arenales.En la oportunidad, denunció que "empresario Perizani toma a un grupo de gente, los hace trabajar, los despide, después toma otro grupo y así va haciendo la obra"."No podemos permitir que los siga usando", advirtió el sindicalista. "Esta persona está engañando a la gente y no les paga", sentenció.Según denunciaron, "al ver el reclamo, (los responsable de la constructora) cambiaron el candado y cerraron la obra".Asimismo exigieron que, "los responsables del fideicomiso se hagan presentes para que se pague las dos quincena que están debiendo" a los albañiles.La obra está paralizada y son 16 familias las que ven afectadas sus fuentes de ingreso.