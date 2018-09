El dólar se acerca a los $ 39 tras el anuncio de nuevas medidas económicas

El dólar se dispara 67 centavos este lunes a $ 38,67 en bancos y agencias del microcentro porteño, según el promedio de, tras el discurso del presidente, Mauricio Macri, en medio de una grave crisis y la corrida cambiaria de la semana pasada.En conferencia, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que "no se puede hacer una estimación sobre el precio del dólar" porque el país tiene un esquema monetario de libre flotación cambiaria pero indicó que "el nivel actual exagera los fundamentos de la economía argentina".El mercado opera sin la referencia de Wall Street, por feriado en EE.UU. El blue, en tanto, opera estable a $ 38.Operadores y analistas no descartan que el impacto de estas medidas se refleje recién el martes, ya que hoy se celebra el Día del Trabajador en Estados Unidos y se prevé que la operatoria tenga un acotado volumen.El viernes, en un clima de máxima tensión, desconcierto, y en algunos casos escenas de pánico en la city porteña, el billete registró su mayor salto diario desde diciembre de 2015, al volar 15,6% o $ 5,39 a los inéditos $ 39,87.Imparable, el billete verde, que durante la jornada superó los $ 41, pareció no encontrar un techo ante una mayor desconfianza de los inversores en la política económica del Gobierno, y tras la ratificación de los integrantes del gabinete antes del inicio de la jornada.