La UIA advierte sobre la gravedad de la crisis cambiaria

El dirigente afirmó que "la cadena de pagos en los sectores sensibles está totalmente deteriorada" y agregó que "el problema real y el Gobierno lo sabe, es que el consumo no existe".



Sellaro explicó que "un sinfín de fábricas del calzado aún no ha podido cobrar la mercadería que entregaron en marzo, abril y mayo, y estamos ya en septiembre".



"Hay mucho dinero en la calle a nivel Interior, que trabajamos con todas las provincias, donde el comerciante no vende y no puede pagar, y han trasladado este problema a los fabricantes", sostuvo en declaraciones radiales.



Afirmó que "las fábricas están con muchos problemas. Hoy el fabricante va a tener a quién, cuándo y cómo le entrega porque si no va a tirar dinero que no sabe si va a recuperar".



"Para mí, la cadena de pago en los sectores sensibles está totalmente deteriorada", agregó.