Productores autoconvocados: "Sería una capitulación poner más retenciones"

En medio de las versiones sobre las retenciones a la soja y la posible reinstalación para cultivos como trigo y maíz, entre otros, la Red Nacional de Productores Autoconvocados Argentinos, integrada por productores de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Jujuy y Chaco, entre otras provincias, rechazó cualquier cambio que perjudique al campo y expresó que sería una "capitulación" luego que el mismo Gobierno, desde que asumió, decidió avanzar con la reducción y eliminación de los derechos de exportación.



"Apoyamos al Presidente en su decisión inicial de reducir y eliminar las retenciones. Y destacamos que con esto no otorgó ningún beneficio al campo. Por el contrario, se redujo parcialmente un discriminatorio perjuicio que el sector agradeció con creces con cosechas récord de maíz y trigo (aumentó 132% el PBI trigo y el Estado recaudó 29% más) y una importante producción aún en medio de una catástrofe climática (inundaciones seguidas de sequía y coronadas con estrepitosas lluvias durante la cosecha)", señaló la red de autoconvocados.



Para los productores, "instalar" las retenciones no generaría ningún beneficio y representaría un retroceso para el mismo Gobierno.



"Es el reconocimiento que decidimos no cambiar. Es una capitulación. Es la declaración que vamos por más de lo mismo y que seguiremos viviendo de los que producen y de la deuda en un círculo vicioso de pobreza que ya lleva 70 años y que nos llevó del puesto 7 al 70 en el ranking de países", señalaron.



En este contexto, pidieron que el Estado se ajuste y apoyaron al presidente Mauricio Macri para esa tarea. "Hay que achicar el Estado y hay que dar la lucha que hay que dar.



Todo el apoyo para esta lucha y ninguno para seguir alimentando el vicio de parasitar actividades productivas con más impuestos para engordar al Estado presente", indicaron.



Los productores, que alertaron que tienen una presión impositiva mayor que otras actividades del país, se quejaron del "operativo clamor desplegado por la progresía estatista para que vuelvan las retenciones" y acusaron, en referencia a este tema, a "los tilingos, los progres tardíos y los kirchneristas reciclados que siguen empujando al Presidente a la pelea equivocada con el enemigo equivocado".