Aumento de los combustibles: los nuevos precios de YPF en Paraná

La opinión de los conductores, al llegar al surtidor

En la madrugada de este domingo, la petrolera YPF, dueña de un 55% del mercado, volvió a aumentar los precios de las naftas y el gasoil. Se trata del sexto aumento que efectúa desde julio.Desde este sábado y según pudo saberEn julio, cuando la inflación fue de 3,1%, uno de los factores que más presión puso a la inflación, junto al turismo por vacaciones de invierno y los alimentos, fue el sector de combustibles.Según el INDEC, el índice inflacionario anual se ubica en el 31,2% y no sólo deteriora el poder adquisitivo de los asalariados sino que pone en peligro la meta pactada con el FMI del 32%.- "" dijo un automovilista que optó por cargar nafta este sábado, "como lo hago de costumbre", dijo. El hombre acotó que con este nuevo aumento "estoy pensando en usar menos el auto, y usar más la moto. Al auto lo uso sólo cuando hace frío", mencionó.. A principio de mes cargo el tanque completo, y después veré que hago, y hasta donde llego. Como no trabajo con el auto, me dura", puntualizó. Mencionó que la nafta "se abona en efectivo, me sale más o menos, 2000 pesos el tanque lleno".- "Cargo lo mismo que antes, pero tenemos que entender que esto es la consecuencia de haber nacionalizado YPF, son puras mentiras cuando dice la ex presidenta que la hizo nacional y popular", opinó un conductor.- "", dijo otro automovilista a- "Está todo dolarizado, va a seguir subiendo todo; la apertura indiscriminada lleva a esto", apuntó el conductor que contó que llenó medio tanque. "Ahora vale menos mi sueldo y lo tengo que resolver, consumiendo menos. Al auto lo uso lo que puedo, echaré menos combustible, caminaré un poco más".- "Cada dos o tres días aumenta el combustible,Ya es imposible llenar el tanque, pero tengo que usar el auto, soy jubilado y s tengo que tomar un taxi, un viaje me sale de mínimo 100 pesos".