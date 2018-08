Proveedores "están especulando con esta situación", dijo supermercadista

Economía Evalúan aplicar la Ley de Abastecimiento ante posibles faltantes en las góndolas

Tras la jornada de este jueves donde el dólar llegó a superar los 40 pesos, los supermercadistas empezaron a tener problemas con la provisión de algunos productos, como harina y aceite, y en algunos casos tampoco les dan precios.En diálogo con, Andrés de Supermercado Fontana, manifestó que "hemos tenido inconveniente con nuestro proveedor mayor del molino de harina, quisimos hacer el pedido y nos han suspendido la entrega de mercadería, tampoco hay precios. Lo mismo sucede con el aceite".En una palabra, los proveedores "están especulando con esta situación, o al menos hasta saber qué va a pasar", entendió Andrés. Y aseveró: "Para la harina y el aceite no tenemos precios nuevos, pero nosotros no vamos a especular y vamos a vender como lo seguimos haciendo para la gente. Decidimos no volcarlos a los precios y trabajar con el stock que tengamos".Finalmente, el supermercadista agregó que "hasta que no tengamos los productos y ver si variaron o no, no vamos a tocar los precios. Nos debemos a la gente y vamos a seguir por esa línea".