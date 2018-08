El dólar cedió a $37,99 tras subastas del Banco Central por u$s 250 millones

Avance del 35,5% en el mes

Intervenciones del Central

Calma en el mercado

El dólar retrocedió hoy a $37,99 tras las subastas realizadas por el Banco Central para intentar poner un freno al aumento del billete verde, que el día anterior llegó a tocar los $42.Según indicó la autoridad monetaria, la divisa finalizó a $36,18 para la punta compradora y a $37,99 para la vendedora.El organismo que lidera Luis Caputo ofreció al mercado tres subastas de venta en contado para afrontar la sostenida demanda de divisas, en las que desembolsó 250 millones de dólares.El día anterior, la moneda estadounidense había cerrado en un máximo histórico de $39,77 para la venta promedio y registró así un incremento de $5,37 en un sólo día, casi 16%.Con este resultado, el billete acumuló un avance del 35,5% en el mes y cortó con una racha de ocho subas consecutivas, en la que sumó un alza del 24,7%.Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa descendió 75 centavos a $ 36,85 en una jornada donde un clima algo más distendido y algo de oferta privada colaboraron con la estrategia oficial para recortar parcialmente la fuerte suba del dólar en la semana.De esta manera, la moneda norteamericana acumula un avance del 95,6% en el año, mientras que el agosto subió un $ 8,5 y en la semana, $ 5,5.La autoridad monetaria vendió cerca de las 11 horas u$s 75 millones, a un precio promedio de corte de $ 37,6128 y con un mínimo precio adjudicado de $ 37,01. A media rueda, vendió u$s 100 millones, con un precio promedio de corte se ubicó en 37,3023 y con un el mínimo precio adjudicado de $ 37,08.Durante los tres últimos minutos de la rueda, por último, la autoridad monetaria subastó otros u$s 500 millones, de los que se adjudicó u$s 75 millones, con un precio promedio de corte se ubicó en $ 36,9316 y con un mínimo precio adjudicado de $ 36,80. En total, vendió u$s 250 millones, equivalente al 37% de lo subastado.La temprana subasta efectivizada por el Banco Central, aunque de bajo monto, sirvió para ir acomodando la evolución de los precios con sentido descendente. La oferta privada que poco a poco acompañó, en este sentido, la estrategia oficial sirvió para mantener los precios en un escenario de menor tensión y con propensión a la baja. El volumen negociado fue de u$s 648 millones, con una caída de 13%.Luego de la segunda subasta del BCRA, se acentuó la intensidad de los ingresos y los precios perdieron gran parte de la ganancia inicial tocando mínimos sobre el cierre en los $ 36,80, $2,20 debajo de la apertura.Los inversores esperan, además, precisiones sobre el paquete de medidas oficiales que se darán a conocer el próximo lunes, entre lo que se prevén cambios impositivos y mayor ajuste. Pero el Gobierno necesitará un acuerdo político con las provincias para que esto se aplique en el Presupuesto 2019.