Evalúan aplicar la Ley de Abastecimiento ante posibles faltantes en las góndolas

Fueron varios los comerciantes de Paraná que este jueves advirtieron que, fabricantes y proveedores les habían suspendido las ventas de insumos, en medio de la corrida bancaria que empujó el peso a los 40 pesos por cada dólar.que en medio de la incertidumbre de precios, "me tomé el trabajo de recorrer algunos supermercado de la ciudad y gracias a Dios me encontré con los productos en las góndolas".Es que el organismo provincial, según consta en su web, "fue creado con el fin de proteger los derechos del consumidor en toda la provincia de Entre Ríos y velar por el fiel cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones de carácter nacional y provincial que hayan sido dictadas para proteger al consumidor o usuario".En ese marco, Albornoz adelantó que se reunirá con inspectores de la cartera que dirige, a los efectos de determinar un "control exhaustivo" de abastecimiento en súper e hipermercados de la provincia."Habrá que agudizar el ingenio para los controles que sean necesarios en defensa de los intereses de los ciudadanos", comentó al respecto.En la oportunidad, el funcionario provincial advirtió que,"Si tienen el producto stockeado,", señaló.La ley de Abastecimiento, en su artículo 4º establece que, serán pasibles depara ejercer el comercio, quienes -según el Gobierno-:a) Elevaren injustificadamente los precios u obtuvieren una ganancia abusivac) Intermediaren innecesariamente en la distribución y comercializaciónd) Redujeren la producción habitual o no la incrementaren habiendo sido intimados por el Gobierno a hacerlo.En la oportunidad, Albornoz apuntó que "la corrida de precios se da por las recomendaciones que las grandes empresas proveedoras y distribuidoras están enviando a sus clientes, es decir, los súper e hipermercados".Fue por eso que encomendó, "prestar atención a los precios, que sean los mismos que figuran en las góndolas los que les cobren en la línea de caja".Para denuncias, los consumidores pueden aportar información "seria y responsable" a la sede del órgano provincial ubicado sobre San Martín 746 planta alta, o a las oficinas municipales de Defensa al Consumidor, con los tickets de compra y en caso de ser posible, una imagen de la falta detectada. O bien, comunicarse al 0-800-444-8256.