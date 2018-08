El Ventilador: Algunas opiniones sobre los efectos por la suba del dólar

Desde que el dólar traspasó la barrera de los 30 pesos no paró de crecer y por cada centavo que sube, el salario de los argentinos baja abruptamente otro escalón y nuestra moneda nacional se deprecia.Aunque muchos de nosotros no tengamos ni un "billete verde", cada "disparada" de la moneda extranjera nos espanta porque sabemos que seguimos perdiendo poder adquisitivo.-"La gente no se enoja por escuchar que no se tiene para comer arroz ni pan...es algo que está ocurriendo y no hay respuestas...ustedes que están en la tele hablen sin pelos en la lengua las cosas como son...mañana posiblemente habrá más pobres y muchos medicamentos sin conseguir".-"Aunque cosechen millones de dólares y no le retienen lo que corresponde estamos en el mismo círculo vicioso..!".-"La economía está descarrilando muy mal".-"El gobierno anterior la soja estaba USS 600, este gobierno tuvo malas cosechas por exceso de lluvias, luego sequías. Y la mitad en el precio".-"No seamos tan ingenuos si creemos que acá estamos perdiendo todos. Acá hay gente que está haciendo muchísimo dinero. Si nos sacamos la venda de los ojos y vemos quienes son los que están ganando comprando el dólar a 40 vamos a tener todas las respuestas. Al dólar lo movieron unos pocos y son los que están ganando".-"Si Cristina dicen, con todo lo que se robaron, pudo hacer tantos beneficios y seguíamos con el país adelante.. por qué Macri, sin robar, no hizo las cosas bien. Lo malo de Cristina lo hubiera sacado y lo bueno lo hubiera dejado".-"Quizás con el tiempo muchas personas logren entender cómo funciona la economía en el mundo, la Argentina con el transcurrir de los años se convirtió en un país inviable e inseguro, por lo tanto no cuenta de credibilidad ni avales que lo respalden como país, cuando uno habla de que el dólar sube, erróneamente está diciendo que nuestra moneda el peso está perdiendo valor progresivamente, ¿Por qué ocurre esto? Una de las razones es la política y la corrupción en ella. Ninguna persona con dos dedos de frente va a venir a invertir en este país o va a comprar acciones de empresas nacionales porque eso sería darle a un mono una navaja, hoy ese dueño anda libre y campante por el mundo o por la Argentina misma, pero mañana ese empresario aparece vinculado con un hecho de corrupción y las acciones en la bolsa se desploman como un castillito de naipes y se crea un caos financiero que podría haberse evitado no poniéndole plata a la Argentina, es lo mismo que está pasando en Venezuela modelo el cual quería seguir Cristina que es la que empezó con toda esta trama de corrupción y junto a Cháves, Lula y Maduro que son de un mismo pensar y cada uno en su país todo lo que tocaron lo arruinaron y la que lo paga siempre es la gente. Con el sistema no se juega!!!".-"Estos asumieron para licuar los sueldos.. con la devaluación ya se perdió %50 los sueldos".-"La subida del dólar impulsa pobreza y la esclavitud".-"Me asombra como este país está lleno de economistas que tienen tantas soluciones y nuestro país con tantos problemas económicos".-"Se podría suspender la venta de dólares".-"La moneda tendría que ser el dólar o euro. Los argentinos no quieren su moneda".