Dólar sin techo: ¿Cómo afecta la suba a tu economía?

Ganan los exportadores, ganan los bancos y ganan los que se dedican a la timba financiera.Algunos podrán arriesgar rentabilidad trasladando estas subas de costo al precio final de los productos que venden, pero todo el resto pierde, la mayoría, pierde.La sensación de inquietud y zozobra se huele en el ambiente y según los economistas, es la incertidumbre y la falta de confianza por el futuro del país, el combustible que motoriza la fuerte suba del dólar.Mientras tanto, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció que tras una "conversación productiva" con el presidente Mauricio Macri, se resolvió revisar las pautas acordadas. El argumento es que no se habían anticipado plenamente las condiciones más adversas del mercado internacional.El objetivo es generar en los grandes inversores la confianza que hasta aquí no consigue el programa económico dispuesto por el gobierno nacional, pero el resultado es aún incierto.En Argentina, el traslado de la suba del dólar a los precios es estructuralmente más alto que en otros países debido a que hay una fuerte cultura especulativa y la moneda nacional hace tiempo dejó de ser depósito de valor a largo plazo.Tal como sucede con estos movimientos, quienes miran de reojo las pizarras de los bancos y casas de cambio son aquellos que están a punto de concretar la compra de un inmueble. Los créditos UVA ya dejaron de ser la vedette de los créditos hipotecarios, y quienes aún no firmaron el boleto de compra ven cómo la suba del dólar les quita poder adquisitivo para alcanzar la suma de dólares necesarios.Si bien, con la llegada de las "low cost" la eliminación del piso mínimo en el precio de los pasajes aéreos desató una verdadera guerra de ofertas entre las compañías, el contraste se sentirá con los vuelos al exterior.Los precios de las naftas en el país van atados a la cotización internacional del petróleo. Desde octubre de 2017, cuando el Gobierno nacional autorizó la liberación del precio de los combustibles, no paran de aumentar y seguramente con estos últimos incrementos del dólar la historia se volverá a repetir.