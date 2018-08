Dólar sin techo: ¿Cómo afecta la suba a la economía de cada familia?

Paraná Los precios que mostró el dólar en la pizarra de Paraná en diferentes horarios

El conductor del programa Lalo Foncea

Ganan los exportadores, ganan los bancos y ganan los que se dedican a la timba financiera.Mientras tanto, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció que tras una "conversación productiva" con el presidente Mauricio Macri, se resolvió revisar las pautas acordadas. El argumento es que no se habían anticipado plenamente las condiciones más adversas del mercado internacional.El objetivo es generar en los grandes inversores la confianza que hasta aquí no consigue el programa económico dispuesto por el gobierno nacional, pero el resultado es aún incierto.En Argentina, el traslado de la suba del dólar a los precios es estructuralmente más alto que en otros países debido a que hay una fuerte cultura especulativa y la moneda nacional hace tiempo dejó de ser depósito de valor a largo plazo.Tal como sucede con estos movimientos, quienes miran de reojo las pizarras de los bancos y casas de cambio son aquellos que están a punto de concretar la compra de un inmueble. Los créditos UVA ya dejaron de ser la vedette de los créditos hipotecarios, y quienes aún no firmaron el boleto de compra ven cómo la suba del dólar les quita poder adquisitivo para alcanzar la suma de dólares necesarios.Si bien, con la llegada de las "low cost" la eliminación del piso mínimo en el precio de los pasajes aéreos desató una verdadera guerra de ofertas entre las compañías, el contraste se sentirá con los vuelos al exterior.Los precios de las naftas en el país van atados a la cotización internacional del petróleo. Desde octubre de 2017, cuando el Gobierno nacional autorizó la liberación del precio de los combustibles, no paran de aumentar y seguramente con estos últimos incrementos del dólar la historia se volverá a repetir.abrió el programa asegurando: "La sensación de inquietud y zozobra se huele en el ambiente y según los economistas, es la incertidumbre y la falta de confianza por el futuro del país, el combustible que motoriza la fuerte suba del dólar".

"El Estado tiene funciones que cumplir y derechos que garantizar"

La periodista Luz Alcain

interrogó: ¿Por qué siempre que hablamos de las señales que tendrían que darse al mercado, hablamos de esta situación? El Estado tiene funciones que cumplir y derechos que garantizar.

"Estamos curados de espanto"

La periodista Ana Tepsich

entendió que "estamos curados de espanto. Agarras un peso y sabes que no vale, o te ocurre lo del corralito, la inflación? Es un proceso cíclico". A su vez se preguntó: ¿no hay algo de conspirativo en la disparada del dólar?

El problema es que muchos insumos están dolarizados

La periodista Claudia Yauck

, expresó que "para algunos sectores de la economía que están exportando este dólar quizás pueda ser más competitivo. Creo que el problema es, por ejemplo en el sector agropecuario, cuando el insumo está dolarizado. Ahí la ventaja competitiva se achica o se vuelve inmanejable".

Somos un país en el que el dólar marca el ritmo de la economía

El periodista Sebastián Martínez

, opinó que "es imposible dilucidar por qué dependemos tanto del dólar. Somos un país en el que el dólar marca el ritmo de la economía muchísimo más que en otros países, más allá de que tengamos una economía más o menos dolarizada e internacionalizada. Es una rareza y la historia reciente, de los últimos 30 años, de Argentina explica mucho lo que pasa hoy".

Hay que volver a una regulación cambiaria

El panelista Mariano Kohan

"Parece que el Estado busca cumplir el poco acuerdo que le queda con el FMI"

Gabriel Weidmann, Licenciado en Economía

"La gente, al viaje ya no lo toma como un lujo, sino como una necesidad"

Alejandra Esnaola es socia gerente de Credigal Turismo

, manifestó que "si gastamos más dólares de los que producimos tenemos que cuidar los dólares y no decir llévense todo lo que quieran. Hay que volver a una regulación cambiaria, un cepo. La restricción externa fue lo que truncó todos los procesos de desarrollo de Argentina. Hay que hacer un país que piense en el sector productivo y también en la gente".entendió que "con la alta flotación que tuvo el tipo de cambio, se ha generado muchas expectativas de que va a seguir creciendo, y no tenemos incorporada la expectativa de que el tipo de cambio se contraiga"."Por lo general,Ante un precio mayor de exportación, reclaman ese precio buscando aumentar el precio interno a pesar de que yo pueda exportarlo", entendió el economista.Asimismo, aseguró: "en el acuerdo ha planteado determinada meta de inflación, no usar las divisas para intervenir fuertemente en el mercado para que se fuguen, e ir reduciendo el déficit fiscal".Al mismo tiempo agregó: ", y permitir de esta forma estar todavía con el respaldo de su prestamista, que si se va, se le empeora en gran medida la imagen de Argentina en términos financieros"., no solamente por menos fondos nacionales, sino por deudas en dólares que hayan tomado, lo que repercute fuertemente".Cada vez se va a confiar menos en las medidas que se adoptan" opinó Weidmann.. A su juicio "el principal problema es que, como no lo atacamos al déficit fiscal del Estado, cada diez años tenemos que producir una gran devaluación, tal como sucedió en el 2001"."Se ve una retracción hasta que aclare. Por lo general, el argentino ahorra en dólares", aseguró. Ante la consulta, Esnaola mencionó que muchos de los paranaenses llegan a la agencia "a pagar con dólares".La socia gerente de Credigal aseveró:. Realmente, viajar y conocer el mundo más allá de conocer lugares y demás, te hace conocer la idiosincrasia de cada país", entendió.En relación al turismo receptivo, la empresaria destacó:. Y al mismo tiempo, dijo: "Hay que ir armando toda una estructura para recibir este turismo receptivo. En la época kirchnerista todo fue en contra. Los extranjeros no venían porque era muy caro el dólar para ellos".