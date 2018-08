Un economista estimó que el equilibrio "llegará con el dólar a $36,90"

El economista Orlando Ferreres sostuvo que recién se alcanzará un "equilibrio" cuando el dólar cotice en torno a los $ 37, en el marco de una jornada en la que el precio de la moneda extranjera subió a $ 34,50, luego del anuncio del presidente Mauricio Macri durante la mañana de este miércoles.



En declaraciones a Radio Continental, Ferreres afirmó: "La cosa está un poco nerviosa con el dólar, pero está llegando a una nivelación que actualmente da $36,9. Creo que vamos a llegar en estos días a ese nivel".



"Macri tenía la impresión de que poniendo más dólares se podía contenerlo, pero eso no funciona, funciona restablecer el equilibrio cambiario", precisó.



En este sentido, manifestó que el Gobierno nacional debería "seguir con una devaluación pequeña al nivel de la inflación. Pero también hay que corregir los servicios públicos", y aseguró que "todo junto es complicado, pero no hay más remedio que hacerlo".



En la misma línea, el economista indicó: "Acá hay que seguir subiendo todos los servicios públicos, inclusive la nafta, que está muy atrasada. Pero es mejor enfrentarlo de una vez que seguir dando vueltas". Y añadió que "hay que entender que el gasto en servicios públicos (durante el kirchnerismo) estaba subsidiado y significaba un 3% del salario, ahora tiene que volver al 13% histórico".



Además, Ferreres sostuvo que los inversores "no quieren invertir, tampoco quieren tener Lebacs o letras del Tesoro".