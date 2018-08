El dólar no frena su tendencia alcista pese al anuncio de Macri

Política Macri anunció que acordó con el FMI el adelanto de fondos

Pese al anuncio del presidente Mauricio Macri, quien afirmó hoy que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un adelanto de "todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo", el dólar registraba este mediodía una suba de 11 centavos, para ofrecerse a un promedio de 31,09 pesos para la compra y 32,16 pesos para la venta.La autoridad monetaria reportó una primera subasta de u$s 100 millones a un precio promedio de $ 31,25 y un mínimo adjudicado de 31,21 unidades, mientras que en la segunda licitación colocó otros u$s 100 millones a $ 31,43 y un mínimo de 31,40 unidades. Cada licitación fue por hasta u$s 300 millones.La moneda estadounidense se apreció en medio de una persistente dolarización de carteras ante la falta de credibilidad sobre la marcha de la economía, en momentos de una alta inflación y una tendencia recesiva del PBI, dijeron operadores. Agregaron que la debilidad de la lira turca y de las monedas en la región también se conjugaban en contra de la plaza local, pese a una ligera caída del dólar por una menor aversión al riesgo global. En la región, el dólar se apreció un 1,3% en Brasil, un 1,7% en Colombia; y un 0,7% en Chile.