Las claves sobre la escalada del dólar y qué sugieren economistas para frenarlo

Economía Afirman que se venden más Reales de lo habitual en Paraná por la suba del Dólar

Para aquellos expertos del mercado privado que siguen día a día la volatilidad que refleja el mercado cambiario, la solución a la marcha alcista del dólar es recuperar la confianza. Y en ese camino,para restablecer la credibilidad del Gobierno."La volatilidad pasa por dos lados importantes: uno es tipo de cambio, que la mayor parte de los titulares y el otro es el riesgo país, que es más preocupante", estimó Miguel Kiguel, director de Econview. "", explicó al diario"Hay una sensación 'huyamos al dólar', que no es del todo racional, pero que está pasando. Claro que estuvieron los efectos de Turquía y Brasil. Lo que vivimos ahora es un clásico overshooting, movimientos que son muy comunes en la Argentina. En algún momento terminan. No creo que le quede mucho más recorrido", afirmó Kiguel y agregó: "Claro que esto"., porque la Argentina está barata en dólares y el problema de la cuenta corriente va a ser menos de la mitad el año que viene", dijo.Kiguel coincidió con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , que -en una entrevista con agencias de prensa extranjeras- afirmó que hay una sobrerreacción del mercado. "El Gobierno está presentado su plan financiero. Lo hizo en Nueva York y acá, aunque tardó demasiado en dar explicaciones sobre el mismo. Igualmente, para que haya un problema con la deuda tiene que haber un desastre a nivel universal", ironizó el director de Econviews."Esta es una época del año en la que hay pocos dólares", analizó Daniel Artana, director de FIEL. "La economía está corta de dólares. O depreciás un poco más o lográs financiamiento adicional.", agregó."Hoy. Si vendés te quedás sin reservas para una eventualidad. No me parece prudente la intervención", afirmó y completó: "No hay que repetir los errores. Ahora, cuando se necesite hacer, que se haga con contundencia"."Lo que puede tranquilizarte antes en el devenir de los tiempos es que llegue más financiamiento desde afuera. Eso daría la sensación de que la economía no está tan corta de dólares", dijo. "Hoy hay una depreciación en una economía en la que el tipo de cambio flota. Si no tenés los dólares, intervenir me parece imprudente", analizó Artana.", estimó Luis Palma Cané, director de Fimades. "El Gobierno tendría que comunicar claramente cuál es el programa financiero 2018-2019 con una planilla básica de origen y aplicaciones de fondos en una conferencia de prensa", agregó. "Al escenario más negativo hay que sumarle cómo van a hacer frente a esos vencimientos: con un swap con China, el Banco de Basilea, organismos internacionales o bancos argentinos", dijo Palma Cané. "Por último, es necesaria una fuerte demostración de poder del Banco Central"."Lo primero es", coincidió Daniel Marx, director de Quantum Finanzas. "Segundo, hay que mostrar cómo piensan manejar, sobre todo, el tema de las letes en dólares, aunque pienso que eso es manejable. Y por último, hay que dar señales de estabilidad política con consensos básicos que incluyan un programa de inversiones para generar crecimiento. No es sólo un presupuesto", cuestionó el economista. Marx pidió además lanzar algún instrumento que compita con el dólar a mediano plazo como refugio de valor. "Fueron y vinieron. Hay que hacerlo con más fuerza", recomendó."Creo que el equipo actual tendría que terminar su ciclo", cuestionó Aldo Pignanelli, ex presidente del BCRA. "Este es el típico estrangulamiento externo, en el que se te termina el crédito y no hay demanda de pesos. Ahí arrancan los cortocircuitos", señaló.. Hay que aprovechar esa situación. Además, lo que el Gobierno tendría que hacer es convocar a un acuerdo de precios y salarios a todos los sectores, pero con otro equipo para devolver la confianza. Hoy el sector externo y los inversores no les creen. Necesitamos un Mauricio Macri fuerte", dijo Pignanelli.. La prioridad es bajar la inflación, porque el dólar se va a mover en una relación matemática con la inflación. Además, necesita definir una estrategia en cuanto al rol de las exportaciones y el turismo", estimó el titular del BCRA.