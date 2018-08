Cláusula gatillo: Qué acordó en las paritarias cada uno de los gremios

La activación de una nueva cláusula gatillo por parte de los bancarios volvió a colocar en el centro de la escena las discusiones paritarias para este año. Con una inflación prevista por privados en torno del 35%, sólo dos gremios se aseguraron incluir la famosa cláusula.De esta manera, los bancarios ampliaron el aumento salarial previsto para los trabajadores de los bancos argentinos en línea con la inflación oficial acumulada, que llegó al 28% desde diciembre pasado, pero que si le suma el porcentaje obtenido por la pérdida de poder adquisitivo de 2017 la suba salarial alcanzó el 32,43%.Pues, la gran mayoría de los sindicatos pactaron una revisión de los acuerdos salariales pero no en todos los casos activaron las negociaciones para avanzar con una suma extra. Aquí, un repaso por las negociaciones paritarias que ya fueron oficializadas.El sindicato de Comercio bajo el control de Armando Cavalieri fue uno de los primeros en activar la revisión paritaria en Trabajo. De esta manera, el aumento original del 20% se estiró a un 25% con una cláusula de revisión en enero.La UOCRA pactó con el Gobierno un aumento del 15% en dos cuotas. Sin embargo, el gremio que aún no activó las negociaciones para poner en marcha la cláusula de revisión.La UTA fue otro de los gremios que obtuvo un incremento extra gracias a la revisión de su paritaria. Con el 10% extra, los choferes alcanzaron una suba del 25%.Los sindicatos que representan a trabajadores de casas particulares acordaron un aumento salarial del 25% a abonarse en cuatro tramos, más una cláusula de revisión.La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) pactó un aumento del 15% y es otro de los gremios que no activó la cláusula gatillo. En las últimas semanas el gremio que conduce Antonio Caló rechazó la oferta de un 5% extra de las cámaras empresarias.El Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA) cerró un incremento del 24% más la aplicación de la cláusula gatillo de 2017 por un 1,5% adicional.El gremio que conduce Hugo Moyano pactó un aumento salarial que totaliza un 25,03%.El Sindicato del Petróleo de La Pampa, Río Negro y Neuquén fue uno de los gremios que cerró una revisión paritaria. En julio pasado el titular del gremio Guillermo Pereyra acordó un adicional del 5% que se suman a los 15% sellados con anterioridad.El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas acordó un aumento del 25% en el que también se incluye un bono de fin de año $ 12.500 y una cláusula de revisión en febrero.El gremio cerró un acuerdo del 26,5% que se compone de un 16,5% con el salario de julio y un 10% con el salario de enero. Como parte del acuerdo también se pactó un bono por el día del telefónico de $28.500 llevando el incremento al 27% y 28% dependiendo de la categoría.La Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contacto (ATACC) acordó con la cámara empresaria del sector una suba salarial del 25% que se desprende del 15% acordado en primera instancia más un 10% extra del 10% acordado en revisión paritaria.El sindicato firmó a principios de julio una recomposición salarial del 26% dividida en tres tramos. Además, el gremio incorporó una cláusula de revisión en diciembre próximo.El (SUTCAPRA) fue uno de los pocos gremios que logró taladrar el techo paritario firmando un incremento salarial del 28% en un solo tramo. El gremio de los "patovicas" además incorporó una cláusula gatillo si la inflación oficial supera ese porcentaje.El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) fue uno de los pocos gremios que cerró una paritaria semestral que alcanzo un incremento del 15% en dos tramos. Asimismo, el gremio deberá sentarse a la mesa de discusión en las próximas semanas para cerrar un acuerdo anual.El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines es uno de los pocos sindicatos que aún no cerró su paritaria. En los últimos días, los trabajadores rechazaron la oferta de un aumento del 15% sin cláusula gatillo.La federación nacional de trabajadores aceiteros logró activar la revisión paritaria que le permitió elevar el piso salarial. Se trata de un incremento del 19% que con un plus por presentismo se calcula en un 22%.