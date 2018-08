El dólar superó los $ 32 pese a que el Banco Central vendió u$s 200 millones

Cotización en Paraná

El dólar se disparó hoy por encima de los 32 pesos y marcó un nuevo récord a pesar de que el Banco Central realizó subastas para intentar contener la suba del tipo de cambio.El Banco Central concretó dos subastas en las cuales adjudicó US$ 100 millones en cada una. La primera licitación fue realizada al mediodía, mientras la segunda fue anunciada a minutos del cierre ante la fuerte demanda.Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se disparó 38 centavos y cerró a $ 31,35, pese a que el BancoLa moneda estadounidense se apreció en medio de una persistente dolarización de carteras ante la falta de credibilidad sobre la marcha de la economía, en momentos de una alta inflación y una tendencia recesiva del PBI, dijeron operadores. Agregaron que la debilidad de la lira turca y de"El escenario de inestabilidad e incertidumbre local, sumado a nuevas caídas de las monedas regionales frente al dólar y a la habitual demanda que se incrementa por el cierre de mes, mantienen una presión sobre el tipo de cambio cuyos efectos apenas son disimulados por las intervenciones oficiales en el segmento de contado y en los plazos más cortos de los mercados de futuros", destacó el analista Gustavo Quintana.En el mercado informal, en tanto, el blue avanzó 80 centavos a $ 33, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño y se ubicó de nuevo por encima del tipo de cambio oficial. El "contado con liqui", por su parte, subió ayer 23 centavos a $ 31,17.Por último, las reservas del Banco Central cedieron u$s 186 millones hasta los u$s 55.154 millones.Milagros Kuroski, gerente de la sucursal Paraná de la casa de cambio Valuar, contó a Elonce TV que en la capital entrerriana, el dólar cerró a 32,60Kuroski admitió que este martes, el dólar"Este tipo de suba en tal corto plazo, es lo que motiva a la gente a seguir demandando el dólar pese a la suba de precios", dijo a Elonce la gerente de la sucursal Paraná de Valuar."Tenemos muchos clientes nuevo y a veces, los padres vienen a comprar con los hijos que tienen su primer trabajo y los alientan a ahorrar en