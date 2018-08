Unilever paralizó la producción por 10 días en Gualeguaychú

El delegado gremial Mario Aguirre informó que la fábrica no está produciendo desde el jueves y que se efectúan únicamente trabajos de mantenimiento. La medida se suma a los 21 despidos efectuados meses atrás.



El gremialista se mostró preocupado por algunas medidas implementadas por la empresa como "la paralización de la producción". Dijo que "por unos diez días no habrá actividad industrial en la planta, en una decisión empresarial que genera incertidumbre".



Al respecto, comentó a ElDía que "se informó al Ministerio de Trabajo sobre la situación para que funcionarios de esa dependencia constaten lo están denunciando". Además, señaló que desde la gerencia les informaron que "no tenían plan de producción".



Además, Aguirre adelantó que parar tantos días "generará una serie de inconvenientes en la producción y en las empresas satélites que trabajan para Unilever en el Parque Industrial, además de las que le compran productos, provocando un efecto cascada".



"Está más que claro que la empresa quiere flexibilizar el convenio, bajar adicionales y demás. El gremio está dispuesto a dialogar, algo que la empresa no quiere. Nosotros queremos arreglar este problema conversando", aseguró el gremialista que lleva más de 20 años en la firma.



"Unilever está aprovisionándose de materia primera que se hacía en la planta, como sulfónico que ahora le compra a YPF, además de otros productos que se están importando desde la República Oriental del Uruguay. Estas maniobras han creado malestar y preocupación en el personal que trabaja en la planta de Gualeguaychú", consideró.



Unilever fabrica jabón en polvo para toda Argentina, además de enviar parte de la producción a Brasil, Paraguay, Uruguay y Brasil. En nuestro país, la empresa radicada en el parque industrial tiene el 95% del mercado.