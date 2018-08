El dólar cerró a $ 31,54 y marcó otro récord

El dólar hoy volvió a romper su marca histórica y terminó negociándose a $31,54 para la venta en el mercado minorista, pese a las dos intervenciones que realizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para enfriar la demanda.



En el inicio de la semana, la divisa norteamericana ganó 8 centavos respecto a la sesión previa y terminó a $ 30,50 para la compra y a $ 31,54 para la venta en casas de cambio y bancos, según el promedio que realizó la autoridad monetaria.



En las pizarras mayoristas, donde operan empresas y bancos, el dólar terminó la jornada con un avance de 7 centavos respecto al cierre del viernes pasado, que lo llevó hasta los 30,97 pesos.



El presidente del BCRA, Luis Caputo, decidió hoy volver a subastar dólares de las reservas y, por la acotada oferta circulante, tuvo que realizar dos intervenciones por un total de U$S 210 millones.



Por la mañana, cuando la moneda inició las operaciones en el mercado mayorista con un salto de 5 centavos, la autoridad monetaria salió a ofrecer U$S 300 millones, de los cuales terminó adjudicando U$S 100 millones a un precio de corte de $ 30.8683 por unidad.