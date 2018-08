Productores yerbateros realizaron protesta frente al Ministerio de Trabajo

"La situación es cada vez más crítica, a través de los años no se está cumpliendo de parte de los contratistas el pago de las tarifas a los tareferos", indicó a NA, Liliana Franco desde Posadas, Misiones, perteneciente al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).



Explicó que se había concertado que "en 2018 iban a abonarse 1.450 pesos la tonelada de hoja verde", lo cual no sólo no se cumplió sino que por efecto de la inflación el perjuicio es mayor.



"Es una burla porque con ese precio que significa 0,90 pesos el kilo de hoja verde se arma un sueldo miserable y así no puede sobrevivir una familia tarefera", dijo.



La tarefa comienza a las 4:00 cuando empiezan a cosechar la hoja de la yerba y a veces terminan el trabajo recién a las 20:00 describió.

"Pagan una miseria, 0,90 centavos por kilo la cosecha, cuando el kilo de la yerba está a 80 pesos en las góndolas", sostuvo la productora.

Por otra parte los tareferos pretenden que se reconozcan a los 17 mil trabajadores que están en Misiones y el Ministerio de Trabajo, según consignan en la protesta sólo quiere habilitar a dos mil personas.



En Posadas, los productores cortaron la ruta 12 y cerca del puente Zaiman; en Montecarlo el acampe es a la orilla de la ruta; también hay una protesta en Apóstoles y otros en Andresito, en 2 de Mayo y Oberá.



"Se puede decir que todo Misiones está cortando en la provincia, ya vienen años sufriendo, esto debe solucionarse. Se van a quedar hasta que se resuelva la situación, enfrente del Ministerio de Trabajo acampando aunque ahora me enteré que la policía está reprimiendo y no deja que repartan yerba ni que que acampen", sostuvo Franco.



NA